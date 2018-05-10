4 طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

كتب محسن البديوى

أعلن الجيش اللبنانى، اختراق 4 طائرات إسرائيلية للأجواء اللبنانية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

وأضافت القناة أنه تم استهداف مواقع ميليشيات حزب الله فى ريف القصير.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن السلطات طلبت من سكان بلدة المطلة على الحدود مع لبنان التوجه إلى أماكن آمنة.