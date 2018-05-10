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الخميس، 10 مايو 2018 06:49 م
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26 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

الخميس، 10 مايو 2018 05:58 م
26 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة سفن - ارشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس انتظام حركة الملاحة، اليوم الخميس، وتسجيل دخول 26 سفينة  بموانئ شرق وغرب بورسعيد حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن  وخروج  7 سفن، بالإضافة لـ 3 سفن على الأرصفة، ومن المنتظر دخول 5 آخرين .

من ناحية أخرى لم  يسجل ميناء غرب بورسعيد دخول أو خروج  أى سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن، وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء  .

 

 

 


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