26 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

بورسعيد – محمد فرج

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس انتظام حركة الملاحة، اليوم الخميس، وتسجيل دخول 26 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 7 سفن، بالإضافة لـ 3 سفن على الأرصفة، ومن المنتظر دخول 5 آخرين .

من ناحية أخرى لم يسجل ميناء غرب بورسعيد دخول أو خروج أى سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن، وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .