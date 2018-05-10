26 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

26 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعةالخميس، 10 مايو 2018 05:58 م
سفن - ارشيفية
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس انتظام حركة الملاحة، اليوم الخميس، وتسجيل دخول 26 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 7 سفن، بالإضافة لـ 3 سفن على الأرصفة، ومن المنتظر دخول 5 آخرين .
من ناحية أخرى لم يسجل ميناء غرب بورسعيد دخول أو خروج أى سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن، وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .
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