هكذا ردت إيران على ضرب إسرائيل عناصرها فى سوريا

كتبت إسراء أحمد فؤاد

نفت إيران اطلاق صواريخ على الجانب الإسرائيلى، مشيرة إلى أن الجيش السورى هو من قام بضرب إسرائيل.

ونفى نائب رئيس لجنة الأمن القومى الإيرانى، أبو الفضل حسن بيجى، أن تكون بلاده هى من نفذت ضربة صاروخية على مواقع فى هضبة الجولان، فى وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، مؤكدا أن الجيش السورى هو من قام بالضربة الصاروخية.

وقال حسن بيغى فى تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "إيران ليس لها علاقة بالصواريخ التى تم إطلاقها أمس الأربعاء على إسرائيل، ولو كانت إيران من قامت بذلك لأعلنا فورا".

وأضاف: "عندما تعدت علينا "داعش" وقررنا الرد قمنا بهجوم صاروخى على مواقع للتنظيم فى دير الزور وأعلنا ذلك فورا".

وحول التصريحات الإسرائيلية بتحميل إيران مسؤولية الضربة الصاروخية على الجولان، وقيامها بتدمير مواقع إيرانية فى سوريا، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومى الإيرانى: "لا تواجد عسكرى لإيران فى سوريا، ولا قواعد، وإسرائيل تكذب، ومن قام بالضربة أمس هى سوريا، وهو رد على الاعتداءات المتكررة على هذه البلد".

وتابع: "على إسرائيل أن تعى أن الأوضاع تغيرت ولن يمر اعتداء دون رد".