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هبوط أرضى بشارع سكة سندوب بالمنصورة.. والحى يستدعى مسئولى الصرف والغاز

الخميس، 10 مايو 2018 04:26 م
هبوط أرضى بشارع سكة سندوب بالمنصورة.. والحى يستدعى مسئولى الصرف والغاز هبوط أرضى -أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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شهدت منطقة سكة سندوب بناحية شارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة هبوطا أرضيا كبيرا أمام المدخل الرئيسى بمقابر العيسوى ومحطة البنزين، وعلى الفور انتقل اللواء خسام حمودة رئيس حى غرب ، ومسئولى الإشغالات بالحى إلى مكان الهبوط ، وتم فرض كردون حول المنطقة.

 

أمر رئيس الحى باستدعاء مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وشركة الغاز الطبيعى وجارى تحديد سبب الهبوط ، ومعرفة أسبابه ومعالجته وتم تغير مسار المرور أمام حركة السيارات والمارة بالشارع لحين إصلاح الهبوط ، وتبين أن الهبوط تسبب فى عمل حفرة بقطر أكثر من متر ونصف.


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