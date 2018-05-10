هبوط أرضى بشارع سكة سندوب بالمنصورة.. والحى يستدعى مسئولى الصرف والغاز

الدقهلية - شريف الديب

شهدت منطقة سكة سندوب بناحية شارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة هبوطا أرضيا كبيرا أمام المدخل الرئيسى بمقابر العيسوى ومحطة البنزين، وعلى الفور انتقل اللواء خسام حمودة رئيس حى غرب ، ومسئولى الإشغالات بالحى إلى مكان الهبوط ، وتم فرض كردون حول المنطقة.

أمر رئيس الحى باستدعاء مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وشركة الغاز الطبيعى وجارى تحديد سبب الهبوط ، ومعرفة أسبابه ومعالجته وتم تغير مسار المرور أمام حركة السيارات والمارة بالشارع لحين إصلاح الهبوط ، وتبين أن الهبوط تسبب فى عمل حفرة بقطر أكثر من متر ونصف.