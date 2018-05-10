هبوط أرضى بشارع سكة سندوب بالمنصورة.. والحى يستدعى مسئولى الصرف والغاز

هبوط أرضى بشارع سكة سندوب بالمنصورة.. والحى يستدعى مسئولى الصرف والغازالخميس، 10 مايو 2018 04:26 م
هبوط أرضى -أرشيفية
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شهدت منطقة سكة سندوب بناحية شارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة هبوطا أرضيا كبيرا أمام المدخل الرئيسى بمقابر العيسوى ومحطة البنزين، وعلى الفور انتقل اللواء خسام حمودة رئيس حى غرب ، ومسئولى الإشغالات بالحى إلى مكان الهبوط ، وتم فرض كردون حول المنطقة.
أمر رئيس الحى باستدعاء مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وشركة الغاز الطبيعى وجارى تحديد سبب الهبوط ، ومعرفة أسبابه ومعالجته وتم تغير مسار المرور أمام حركة السيارات والمارة بالشارع لحين إصلاح الهبوط ، وتبين أن الهبوط تسبب فى عمل حفرة بقطر أكثر من متر ونصف.
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