نائب الرئيس العراقى يدعو عناصر الجيش للتصويت فى الانتخابات البرلمانية

بغداد (أ ش أ)

دعا نائب رئيس الجمهورية العراقى زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوى، اليوم الخميس، عناصر القوات المسلحة العراقية إلى التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت من أجل بناء دولة قوية ومزدهرة .

وقال علاوى - فى بيان، اوردته قناة ( السومرية نيوز ) - "لقد كان لنا شرف إعادة وبناء، القوات المسلحة فى الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، خلال رئاستنا الوزارة الأولى، وانتم تستحقون الأكثر بعد تضحياتكم السخية فى مواجهة ودحر الإرهاب".

وأضاف علاوى "أبناؤنا الأبطال فى الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية تصويتكم هو تصويت لمكتسباتكم ولمستقبل العراق، للنهوض نحو دولة قوية ومزدهرة".

يشار إلى أنه بدأت، صباح اليوم، عملية التصويت الخاص التى تشمل أفراد القوات المسلحة بكافة صنوفها ضمن الانتخابات البرلمانية لعام 2018.

ويتنافس فى الانتخابات 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من مرشحى انتخابات عام 2014 الماضية الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.