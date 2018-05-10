ميليشيات الحوثى تفر من جبهات مديرية موزع بعد قطع الإمدادات من جبهة البرح

ميليشيات الحوثى تفر من جبهات مديرية موزع بعد قطع الإمدادات من جبهة البرحالخميس، 10 مايو 2018 11:47 ص
الحوثيون - أرشيفية
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أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بفرار ميليشيات الحوثى الإيرانية فى اليمن من جبهات مديرية موزع غربى تعز بعد قطع التعزيزات القادمة لهم من جبهة البرح.
وكان قد قُتل 12 عنصرا من ميليشيا الحوثى الانقلابية وأصيب وأُسر آخرون، أمس الأربعاء، جراء تصدى قوات الجيش اليمنى لهجوم للمليشيا على مواقعه فى جبهة قانية بمحافظة البيضاء.
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