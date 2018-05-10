مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع الأصم العربى

تنظم إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية فعالية بعنوان "ضعف السمع بين الحلول والقبول" وذلك الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو 2018.

يأتي ذلك في ضوء احتفال مكتبة الإسكندرية السنوي بأسبوع الأصم العربي، وحرص المكتبة على الدمج المجتمعي لزائريها الكرام من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وإبراز النماذج المشرفة منهم لدعمهم وتشجيع أقرانهم، وكذلك الحرص على رفع الوعى بأحدث الطرق العلاجية لضعف السمع.

يتحدث خلال هذه الفعالية متخصصين في مجال السمعيات عن ضعف السمع؛ أسبابه وطرق تشخيصه، وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال زراعة القوقعة، وعرض لما نتج من مشكلات في الماضي وحلولها المتوقعة في المستقبل؛ وهم الاستاذ الدكتور فتحي عبد الباقي؛ أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والاستاذ الدكتور هشام كوزو؛ رئيس قسم السمعيات بكلية الطب جامعة الاسكندرية.

كما يتم إلقاء الضوء على المتميزين من الأشخاص الصم وضعاف السمع، الذين تحدوا صعاب الحياة والإعاقة بالعلم والمثابرة، وقدموا لأقرانهم نموذجًا مشرفًا باختلاف أعمارهم ومستواهم العلمي وظروفهم الحياتية، من خلال قصص نجاح متميزة يحكها أصحابها

وتختتم الفعالية بعمل اختبارات رسم السمع للحاضرين والعاملين بالمكتبة، وذلك للتوعية بأهمية ذلك الأمر.