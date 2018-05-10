مقتل 7 جنود فى انفجار بالقرب من العاصمة الصومالية

رويترز

قال مسؤول حكومى إن قنبلة انفجرت فى جنوب الصومال، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل سبعة جنود فى ثانى عملية من هذا النوع خلال يومين.

وقع الحادث فى بلدة ونلوين فى منطقة شبيلى السفلى على بعد 90 كيلومترا شمال غربى العاصمة مقديشو حيث انفجرت القنبلة فى شاحنة تقل الجنود.

وقال على نور نائب حاكم شبيلى السفلى "مات سبعة جنود من بينهم قائدهم وأصيب اثنان آخران. كانوا جميعا يستقلون شاحنة عندما انفجرت القنبلة".

كانت نفس البلدة شهدت انفجارا آخر أمس الأربعاء أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة. وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن ذلك الهجوم.