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مصدر: تحالف النصر بقيادة العبادى يحصد 52% فى تصويت العسكريين العراقيين

الخميس، 10 مايو 2018 04:29 م
مصدر: تحالف النصر بقيادة العبادى يحصد 52% فى تصويت العسكريين العراقيين رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
كتب - أحمد جمعة
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أكد مصدر مسئول فى مفوضية الانتخابات العراقية تقدم قائمة "النصر" التى يقودها رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فى عموم العراق عدا إقليم كردستان، وذلك فى تصويت العسكريين العراقيين الذى بدأ صباح اليوم الخميس.

 

وقال المصدر أن قائمة النصر التى يقودها رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى حصدت حتى الآن 52% فيما حصدت قائمة سائرون التى يقودها مقتدى الصدر 23%، فيما حصد تاحلف الفتح المدعوم من الحشد الشعبى 7%، وإئتلاف دولة القانون 4% ، وحصد تحالف الوطنية الذى يقوده إياد علاوى 4 %، فيما حصل تحالف الحكمة الذى يقوده عمار الحكيم على 2%، فيما كان مجموع الأصوات التى حصدتها باقى القوائم على 8%.

 

انطلق اليوم الخميس، مارثون الانتخابات التشريعية العراقية فى الخارج، وذلك بتصويت أبناء الجاليات العراقية فى كافة دول العالم، إضافة لتصويت القوات الأمنية العراقية فى الداخل، وهذا فى أول انتخابات عراقية عقب القضاء على تنظيم داعش الإرهابى فى البلاد.

 

وشهدت المقار الانتخابية فى العراق، إقبال كثيف من رجال القوات الأمنية من الجيش والشرطة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية.


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