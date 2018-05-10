video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مركز الخارجة بالوادى الجديد : قرعه علنيه لنقل حضائر الماشية خارج المدينة

الخميس، 10 مايو 2018 09:54 م
مركز الخارجة بالوادى الجديد : قرعه علنيه لنقل حضائر الماشية خارج المدينة المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه الخارجة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينه الخارجة بمحافظة الوادى الجديد قرعه علنيه  لنقل حظائر الماشية من مدخل المدينة الى منطقه الخارجة (1) 
 
وقال  المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه الخارجة فى بيان له  أن عملية النقل تهدف إلى الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة والحفاظ على صحة المواطنين.
 
كما نوه الطماوى بانه سوف يتم منح  مهله خمسه ايام فى حال الرغبة في المبادلة وعشرة ايام لاستلام الحظيرة  على ان يتم الانتهاء من البناء فى مده اقصاها 3 شهور من تاريخ اعلان القرعة.
 
 
received_806907126186826
 
received_806907132853492

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم الوادى الجديد تحقق فى توزيع امتحان الترم الأول على طلاب الإعدادية

المرور : إعادة فتح الطرق المغلقة بأسيوط والوادى الجديد وسيناء بعد وضوح الرؤية

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجة




لا تفوتك
البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة