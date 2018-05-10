مركز الخارجة بالوادى الجديد : قرعه علنيه لنقل حضائر الماشية خارج المدينة

مركز الخارجة بالوادى الجديد : قرعه علنيه لنقل حضائر الماشية خارج المدينةالخميس، 10 مايو 2018 09:54 م
المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه الخارجة
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أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينه الخارجة بمحافظة الوادى الجديد قرعه علنيه لنقل حظائر الماشية من مدخل المدينة الى منطقه الخارجة (1)
وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه الخارجة فى بيان له أن عملية النقل تهدف إلى الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة والحفاظ على صحة المواطنين.
كما نوه الطماوى بانه سوف يتم منح مهله خمسه ايام فى حال الرغبة في المبادلة وعشرة ايام لاستلام الحظيرة على ان يتم الانتهاء من البناء فى مده اقصاها 3 شهور من تاريخ اعلان القرعة.
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