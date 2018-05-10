مركز إعلام القنطرة شرق بالإسماعيلية ينظم ندوة عن "دور الفرد فى المحافظة على مياه النيل"الخميس، 10 مايو 2018 09:12 م
خلال الندوة
إضافة تعليق
نظم مركز إعلام القنطرة شرق التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوه إعلامية توعوية بمقر مجلس مدينة القنطرة غرب بعنوان (دور الفرد فى المحافظة على مياه النيل)
بحضور عددا من اهالى القنطرة غرب وشرق وموظفى مجلس مدينة القنطرة غرب وتناولت الندوة الحديث اهمية نهر النيل لمصر وتعريف دول حوض النيل المشاركة فى النيل وماهى المخاطر التى يتعرض لها نهر النيل وحصة مصر من مياه النيل واهم عناصر الخطة الوطنية للمحافظة على نهر النيل وكذلك دور الفرد فى احفاظ على مياه النيل.
حاضر فى الندوة اللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بحضور المحاسب كرم الشحات نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب واشرف على تنفيذها توفيق نوفل اخصائى اعلام بمركز اعلام القنطرة .
ندوة لمركز اعلام القنطرة شرق بالاسماعيلية
ندوة لمركز اعلام القنطرة
ندوة دور الفرد فى المحافظة على مياه النيل
اعلام القنطرة شرق بالاسماعيلية
إضافة تعليق
تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح
موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة