مركز إعلام القنطرة شرق بالإسماعيلية ينظم ندوة عن "دور الفرد فى المحافظة على مياه النيل"

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظم مركز إعلام القنطرة شرق التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوه إعلامية توعوية بمقر مجلس مدينة القنطرة غرب بعنوان (دور الفرد فى المحافظة على مياه النيل)

بحضور عددا من اهالى القنطرة غرب وشرق وموظفى مجلس مدينة القنطرة غرب وتناولت الندوة الحديث اهمية نهر النيل لمصر وتعريف دول حوض النيل المشاركة فى النيل وماهى المخاطر التى يتعرض لها نهر النيل وحصة مصر من مياه النيل واهم عناصر الخطة الوطنية للمحافظة على نهر النيل وكذلك دور الفرد فى احفاظ على مياه النيل.

حاضر فى الندوة اللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بحضور المحاسب كرم الشحات نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب واشرف على تنفيذها توفيق نوفل اخصائى اعلام بمركز اعلام القنطرة .