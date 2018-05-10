مراقب عراقى: برلمان 2018 مختلف وبعيد عن المحاصصة والطائفية

مراقب عراقى: برلمان 2018 مختلف وبعيد عن المحاصصة والطائفيةالخميس، 10 مايو 2018 12:55 م
محمد أبو كلل
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قال محمد أبو كلل، ممثل تيار الحكمة الوطنى بالانتخابات البرلمانية العراقية، والتى تجرى اليوم الخميس، فى مصر، إنه يعول على الناخبين العراقيين المشاركة بكثافة فى هذا العرس الديمقراطى، مؤكدا ثقته فى نزاهة الانتخابات وحياديتها والإجراءات التى تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأكد أبو كلل فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن الناخب العراقى يرغب فى التغيير ووجود وضع جديد بالعراق بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابى، مشددا على ضرورة وجود حكومة خدمات تستطيع إعادة بناء العراق والاقتصاد بالدولة.
وشدد أبو كلل على أهمية نزول المواطن العراقى للتصويت فى الانتخابات البرلمانية العراقية لتحقيق التغيير المنشود الذى لن يتحقق إلا بقناعة ورأى المواطن العراقى.
وأكد أبو كلل أن برلمان 2018 بالعراق سيكون مختلف تماما عن سابقيه، لافتا إلى أنه لن تكون هناك قوائم كبرى، مشددا على أن التوجه الذى سيخدم برلمان العراق 2018 هو الكتلة الوطنية العابرة التى ترفض المحاصصة والطائفية تلك الأشياء التى جلبت للعراق الدمار.
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