محافظ سوهاج :صرف إعانات للمتضررين من حرائق مركز البلينا

سوهاج عمرو خلف

اعلن الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج انه جاري صرف اعانات عاجلة وحصر المتضررين من اندلاع النيران بأسطح بعض المنازل بناحية قرية الحرجة قبلي التابعة للوحدة القروية بأبيدوس بمركز البلينا

و أشار فى بيان أن الاعانات ستكون من من خلال اللجان المتخصصة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ومديرية الطب البيطري في حالة نفوق حيوانات او طيور ، وتوفير المواد الغذائية التي تحتاج اليها الاسر ، علي ان يتم إعادة تأهيل المنازل المضارة وذلك بالتعاون وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية المتخصصة في تلك الأعمال ، علي ان يتم ذلك في اسرع وقت ممكن .

وكلف المحافظ كلا من المحاسب كمال شلبي سكرتير عام مساعد المحافظة ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج ، بالانتقال فورا إلى موقع اندلاع النار ، ومتابعة حالة الأسر المتضررة وتسكينها فى أحد مراكز الشباب المجهزة لذلك ضمن حالة رفع درجة الاستعداد القصوي بالمحافظة في الفترة الحالية نظرا لتقلبات المناخ ونشاط الرياح المثيرة للرمال والاتربة .

وأوضح كمال شلبي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، انه تم الانتقال فورا إلى موقع الحريق بالبلينا ، وانتقلت سيارات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وقد قامت الوحدة المحلية بفصل المرافق وعمل كردون أمنى.