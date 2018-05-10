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محافظ سوهاج :صرف إعانات للمتضررين من حرائق مركز البلينا

الخميس، 10 مايو 2018 09:04 م
محافظ سوهاج :صرف إعانات للمتضررين من حرائق مركز البلينا الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج عمرو خلف
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اعلن الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج انه جاري صرف اعانات عاجلة وحصر المتضررين من اندلاع النيران بأسطح بعض المنازل بناحية قرية الحرجة قبلي التابعة للوحدة القروية بأبيدوس بمركز البلينا 
 
و أشار فى بيان أن الاعانات ستكون من من خلال اللجان المتخصصة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ومديرية الطب البيطري في حالة نفوق حيوانات او طيور ، وتوفير المواد الغذائية التي تحتاج اليها الاسر ، علي ان يتم إعادة تأهيل المنازل المضارة وذلك بالتعاون وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية المتخصصة في تلك الأعمال ، علي ان يتم ذلك في اسرع وقت ممكن .
 
وكلف المحافظ كلا من المحاسب كمال شلبي سكرتير عام مساعد المحافظة ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج ، بالانتقال فورا إلى موقع اندلاع النار ، ومتابعة حالة الأسر المتضررة وتسكينها فى أحد مراكز الشباب المجهزة لذلك ضمن حالة رفع درجة الاستعداد القصوي بالمحافظة في الفترة الحالية نظرا لتقلبات المناخ ونشاط الرياح المثيرة للرمال والاتربة .
وأوضح كمال شلبي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، انه تم الانتقال فورا إلى موقع الحريق بالبلينا ، وانتقلت سيارات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وقد قامت الوحدة المحلية بفصل المرافق وعمل كردون أمنى.
 

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