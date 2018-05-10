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الخميس، 10 مايو 2018 09:54 م
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محافظ القليوبية يفتتح المعرض السنوي" أهلا رمضان" بمدينة بنها

الخميس، 10 مايو 2018 09:15 م
محافظ القليوبية يفتتح المعرض السنوي" أهلا رمضان" بمدينة بنها المحافظ يفتتح معرض اهلا رمضان
القليوبيه-نيفين طه
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قام اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور محمد عطيه الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب ونجوى العشيرى رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بافتتاح المعرض السنوي " اهلا رمضان"، والذى أقيم بمدينة بنها والذي سيستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم والذي نظمته مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة  ،بمشاركة أكثر من 100 عارض والذي يضم كافة مستلزمات شهر رمضان الكريم من ياميش ومكسرات وجميع السلع الأساسية والمواد الغذائية والتموين واللحوم والأسماك والدواجن والخضر والفاكهة.

وأكد المحافظ  فى بيان أن المحافظة ستواصل خطتها التنفيذية للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ بجميع مراكز ومدن المحافظة بالإضافة إلى المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة التى تغطى أنحاء المحافظة وذلك من اجل توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين وقد اصدر المحافظ تعليمات مشددة لمدير مديرية التموين بضرورة التزام جميع التجار المشاركين بالمعرض بالبيع بسعر الجملة وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض يأتي ضمن سلسلة المعارض التي تنظمها الغرفة التجارية بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين والتي يبلغ عددها 7 معارض سيقوم السيد المحافظ خلال الأيام القليلة المقبلة بافتتاحها في مدن قليوب والقناطر والخانكة وشبين القناطر وحي غرب شبرا الخيمة وحي شرق شبرا الخيمة

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