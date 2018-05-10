محافظ القليوبية: الإبلاغ فورا عن أى بالوعات صرف مكشوفة "ولن أتهاون"الخميس، 10 مايو 2018 03:35 م
اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
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أعرب اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، عن حزنه وخالص عزائه لطفلة بنها وشاب شبرا الذين لقوا حتفهم فى بلاعات الصرف الصحى المكشوفة والتى تم سرقة غطائهم.
وأصدر المحافظ تعليمات لرؤساء المدن والقرى ولرئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى قائلا: "أنتم المسئولين أمامى ولن اتهاون فى أى تقصير"، فحياة هؤلاء نحن المسئولين عن موتهم وربنا هيحاسبنا لأنه تقصير ولابد أن تكون هناك متابعة دائمة وأى بلاعة مكشوفة تغطى فورا ولابد أن تكون هناك آليات للقضاء على هذة المشكلة".
وأضاف عشماوى أن من يسرق هذة الغطاءات يسرق أرواح، ولذلك لابد أن نقوم بكبسات على تجار الخردة الذين يقومون بشراء هذة الأغطية.
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