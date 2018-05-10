محافظ السويس: إستمرار أعمال لجنة تقنين الأراضى

السويس - سيد نون

عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، المؤتمر الأسبوعى لتقنين الأراضى واسترداد حق الشعب لمتابعة الموقف التنفيذى لطلبات التقنين المقدمة وعرض أعمال لجنتى الفحص والمعاينة، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة إلى 3080 طلباً تم إدخال عدد2180 طلباً لمنظومة التقنين وجارى تسجيل باقى الطلبات.

وأكد حامد على سرعة الانتهاء من إدخال الملفات واجراءات الفحص والمعاينة فى موعد اقصاه أول يونيو 2018، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين اللجان وبذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة قبل انتهاء مدة التقنين في 14 يونيو 2018.

كما أكد محافظ السويس على تفعيل أعضاء برلمان الشباب بالسويس في المنظومة ومشاركتهم في لجان التقنين على ارض الواقع لاكتساب الخبرة والمشاركة الفعالة .

وأشار المحافظ إلى ضرورة عرض توقيتات عمل اللجان ولائحة باسماء أعضاء اللجان ومهامها في المؤتمر القادم بالاضافة إلي عرض الموقف التنفيذي للجنة التثمين للملفات التى تم معاينتها مؤكداً على الالتزام بالجدول الزمني لعمل كل لجنة.

من جهة أخرى، استعرض كل من رئيسي حي السويس والأربعين الموقف التنفيذي لخطة إزالة الاشغالات والتعديات وماتم إزالته بشوارع الحيين ، مؤكداً على استمرار فى حملة الإزالات ورفع الاشغالات للحفاظ على الشكل الحضاري للشوارع والميادين وتطبيق القانون .

وقدم حامد الشكر للجيش الثالث الميدانى ومديرية الأمن ورؤساء الأحياء على الجهد المبذول فى عودة الانضباط للشارع السويسي ورفع الاشغالات وازالة التعديات خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً على تكثيف الحملات بالاحياء واستكمال باقى قرارات الإزالة للشوارع المحددة .

كما كلف المحافظ مديرى التخطيط العمرانى والأملاك بحصر الأراضى التى تم استردادها عن طريق الإزالات والمزادات السابقة بإعادة تخطيطها وتخصيصها وايجاد الاسلوب الأمثل للاستفادة منها، مشيراً الى انه قد تم سحب 146 قطعة ارض لم يقم اصحابها بسداد المتأخرات المالية المستحقة عليهم لصالح للدولة ، كما تم احالة 51 حالة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية للمتقاعسين عن السداد، مضيفا أنه قد تم سداد مديونيات 52 محل من اجمالي 90 محلاً تم غلقهم خلال الفترة الماضية لعدم سدادهم المتأخرات المالية علي هذه المحلات.