video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 06:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة الأقصر تعلن حالة الطوارئ بعد التقلبات الجوية

الخميس، 10 مايو 2018 05:32 م
محافظة الأقصر تعلن حالة الطوارئ بعد التقلبات الجوية محافظ الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى
إضافة تعليق

تواصل محافظة الأقصر استعداداتها المكثفة ورفع حالة الطوارئ فى كافة المرافق الحيوية على مستوى مدن وقرى ونجوع المحافظة ، وذلك استعداداً لأية تغيرات وتقلبات مناخية محتملة أو عواصف ترابية، حيث يسود طقس شديد الحرارة.
 
ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر محمد بدر، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ودرء مخاطر الطقس السيئ.
 
وفى السياق نفسه، أوضح اللواء عماد أبو العزايم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس غرفة الأزمات والكوارث بالمحافظة، إن الغرفة تواصل أعمالها على مدار اليوم، عبر المتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أى أزمات محتملة، لافتاً إلى أنه يتم المتابعة المستمرة أيضاً مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية للاطمئنان على الحالة الجوية والتعرف على أى تهديدات مناخية محتملة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على خط السير الجديد لمرور الأقصر لمواجهة أزمة طريق الكباش

الاقصر

اخبار الاقصر

اعلان الطوارئ بالاقصر

اخبار مصر

التقلبات الجوية بالاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة