محافظة الأقصر تعلن حالة الطوارئ بعد التقلبات الجوية

الأقصر - أحمد مرعى

تواصل محافظة الأقصر استعداداتها المكثفة ورفع حالة الطوارئ فى كافة المرافق الحيوية على مستوى مدن وقرى ونجوع المحافظة ، وذلك استعداداً لأية تغيرات وتقلبات مناخية محتملة أو عواصف ترابية، حيث يسود طقس شديد الحرارة.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر محمد بدر، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ودرء مخاطر الطقس السيئ.

وفى السياق نفسه، أوضح اللواء عماد أبو العزايم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس غرفة الأزمات والكوارث بالمحافظة، إن الغرفة تواصل أعمالها على مدار اليوم، عبر المتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أى أزمات محتملة، لافتاً إلى أنه يتم المتابعة المستمرة أيضاً مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية للاطمئنان على الحالة الجوية والتعرف على أى تهديدات مناخية محتملة.