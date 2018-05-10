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غدًا.. انطلاق مبادرة "فيها حاجة حلوة " للرسامين أمام طابية عرابى بدمياط

الخميس، 10 مايو 2018 11:37 م
غدًا.. انطلاق مبادرة "فيها حاجة حلوة " للرسامين أمام طابية عرابى بدمياط رسم - ارشيفية
دمياط معتز الشربينى
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أطلقت الوحدة المحلية  بمدينة عزبة البرج بدمياط بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، مبادرة رسم  بعنوان (فيها حاجة حلوة  )، وتهدف المبادرة إلى دعوة  الفنانين والرسامين للتواجد بأدواتهم، أمام طابية عرابى بمدينة عزبة البرج غدا الجمعة فى الثانية ظهرا، وذلك للمشاركة في  المبادرة  بعمل لوحات  فنية لمبنى الطابية والمنطقة المحيطة.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط،  بتشجيع  الإبداع الفنى والسياحة والتوعية بالمناطق الأثرية بالمحافظة واستكمالا لفعاليات الاحتفال بيوم التراث العالمى.


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