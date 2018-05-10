"طب أسيوط" تطرح كتاب رمضان صحة وعبادة مجاناً لمنتسبى الجامعة

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور احمد المنشاوي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية عن طرح الكلية لكتيباً جديداً الأسبوع القادم بعنوان " رمضان صحة وعبادة " مجاناً لكافة المنتسبين للجامعة داخل مختلف الكليات وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد اللطيف نائبه المشرف على قطاع التعليم والطلاب .

وأوضح الدكتور عماد الدالي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الكتاب يهدف إلى التوعية بأهم السلوكيات والإرشادات الطبية للأفراد الأصحاء خلال شهر رمضان الفضيل وكذلك إرشادات خاصة بمرض السكر والقلب وحساسية الصدر وللأم الحامل والأم المرضعة والذي اشترك فى إعداده نخبة من أساتذة كلية الطب المتخصصين فى عدد من الأقسام الطبية وبالتعاون مع إتحاد طلاب الكلية .

وأشاد الدكتور عماد الدالي، بمجلس أعضاء اتحاد الطلاب داخل الكلية وتعاونهم مع إدارة الكلية والذي أثمر عن تنفيذ عدد من الأنشطة لأول مرة بالكلية لخدمة الطلاب والارتقاء بقنوات التواصل معهم والذي انطلق مع شهر مارس الماضي بعقد لقاء طلابي موسع لمناقشة أهم مشاكل الطلاب والاستماع إلى مقترحاتهم وأسفر عن عمل استبيان بمشاركة أكثر 1300 طالب لعرض طلباتهم على إدارة الكلية ، وهو ما أعقبه تنظيم مهرجان " الطبيب يبدع " والذي تضمن عدد من الأنشطة الطلابية الفنية والثقافية ، كما تم اختتام الفصل الدراسي الثاني بحفل ختامي للأنشطة الطلابية والذي تضمن ندوة لكيفية تجنب القلق والتوتر خلال فترة الامتحانات وتكريم أوائل الطلاب المتميزين .

وكشف وكيل كلية الطب، عن تنفيذ عدد من الإجراءات خلال الشهرين الماضيين لصالح دعم ورعاية الطلاب والذي تضمن تشكيل لجنة لمراجعة واعتماد الكتاب الجامعي، ولجنة لرعاية وتشجيع الطلاب الوافدين، وكذلك لجنة لمتابعة شئون الخريجين والتواصل معهم ، كما تم عمل نظام عام ومحكم لوضع جداول امتحانات نهاية العام سواء العملية أو النظرية مع إجراء استبيان لأول مرة خلال أيام الامتحانات لقياس مدى رضاء الطلاب عن امتحان كل مادة وأهم ملاحظاتهم عليه .