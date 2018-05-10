ضبط 70 قضية تموينية بالمنيا خلال حملات رقابية

ضبط 70 قضية تموينية بالمنيا خلال حملات رقابيةالخميس، 10 مايو 2018 01:53 م
حملة تموينية -أرشيفية
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تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط وتحرير عدد 70 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية التي تنظمها المديرية في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.
قال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا فى بيان له ، إن الحملات أسفرت عن تحرير 68 محضر مخالف في مجال مراقبة ومتابعة المخابز البلدية حيث تنوعت المخالفات مابين "عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ التوقف عن الإنتاج بدون عذرـ عدم إعطاء بون صرف للمواطن ـ تصريف وتجميع دقيق بغرض البيع بالسوق السوداء".
وفي مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، تم تحرير محضرين مخالفين حيث جاءت المخالفات مابين بيع بازيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.
وأضاف وكيل الوزارة ، أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم .
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