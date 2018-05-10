ضبط 20 مخالفة تموينية بالمخابز والمحال بمدينة الحمام في مطروح

مطروح – حسن مشالي

تمكنت حملة تموينية، من مفتشي إدارة الرقابة علي الأسواق والمحال والمستودعات والمخابز بمدينة الحمام والقرى التابعة لها في محافظة مطروح من ضبط 20 مخالفة تموينية وكمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

وقال المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية تموين مطروح، أن الحملة التموينية، أسفرت عن ضبط 20 مخالفة، من بينها ضبط 620 عبوة لسلع أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن في بعض المخابز، ومخالفات بيع بأكثر من السعر المقرر للسجائر وكروت الشحن ومخالفات عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين مع المواطنين بالمواد الغذائية.

قيدت المحاضر بقسم شرطة الحمام للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على ضرورة مواصلة الحملات التموينية علي مراكز وقرى المحافظة المختلفة، لضبط أسعار السلع المدعمة من الدولة وضبط المخالفين، حرصاً على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه.