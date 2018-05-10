ضبط مواد تموينية مدعمة ومخللات منتهية الصلاحية وبنزين مدعم فى حملة بالغربية

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط مواد تموينية مدعمة مربوط صرفها على البطاقات التموينية وبنزين مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء، ومخللات منتهية الصلاحية، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط علاء ع ال م صاحب محل مقررات تموينية بقرية ابشواى الملق مركز قطور ومديره المسئول ناديه م م أ أ 38سنة لقيامها بتجميع 631 كيلو سكر ومكرونة وجبن مربوط صرفهم على بطاقات التموين فى المحضر 354 جنح أ د ط مركز قطور.

كما تم ضبط "موسى ال ر ف" 37سنة صاحب محطه وقود بقرية ميت السراج مركز المحلة وبحوزته 1000 لتر بنزين مدعم فى المحضر 31320 جنح مركز المحلة، كما تم ضبط خيرى ع ال ع ال 56سنة صاحب معمل مخللات بقرية منشيه الامراء مركز المحلة وبحوزته 6طن مخللات غير صالحة للاستهلاك، و600 كيلو ملح طعام غير صالح للاستهلاك فى المحضر 31319 جنح مركز المحلة

وضبط محمد م ف ع ال ش 46سنة صاحب مصنع لخلط وتصنيع الزبده بقرية كفر كلا الباب مركز السنطة مقيم بقرية حنون مركز زفتى وبحوزته 15 كرتونه زيت نباتى وزن الكرتونه 12.5 كجم غير صالحه للاستهلاك، و15 جالون قشطه خليط وزن الجالون 15 كجم غير صالحه للاستهلاك و 10 كجم قشطه بدون بيانات و غير صالحه للاستهلاك فى المحضر 8712 جنح مركز السنطة

وأسفرت الحملة عن ضبط إبراهيم ع ال ع ال 49سنة صاحب مصنع شيكولاته بقرية الرجبيه مركز السنطة وبحوزته 30 كرتونه شيكولاتة وزن الكرتونة 4 كجم بدون بيانات و غير صالحه للاستهلاك فى المحضر 8713 جنح مركز السنطة

وضبط إبراهيم ع ال ال ال 44سنة صاحب محل لبيع المبيدات الزراعيه بقرية ابشواى الملق مركز قطور، وبحوزته 414عبوة وأقراص مبيدات زراعية مجهوله المصدر، وغير مسجله بوزاره الزراعة فى المحضر 353 جنح أ د ط مركز قطور

وضبط محمد إ م ح د 22سنة صاحب سوبر ماركت زهران بشارع النادى اول طنطا مقيم بقرية القرشيه مركز السنطة وبحوزته 39.5390 كجم دواجن غير مدون عليها تاريخ الانتاج ومده الصلاحيه و غير صالحه للاستهلاك فى المحضر رقم 715 جنح أ د ط قسم اول طنطا

كما تم ضبط صلاح م م ال صاحب محل الشراع لبيع الأسماك بشارع الفاتح أول طنطا ومديره المسئول عبدالله ف أ س ال 29سنة مقيم بقرية سلامون مركز بسيون، وبحوزته 7 كجم أسماك سردين وجمبرى غير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 714 جنح أ د ط قسم اول طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.