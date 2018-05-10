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صور وفيديو.. محافظ السويس يفتتح معرض أهلا رمضان وتخفيضات 30% لجميع السلع

الخميس، 10 مايو 2018 10:08 م
صور وفيديو.. محافظ السويس يفتتح معرض أهلا رمضان وتخفيضات 30% لجميع السلع معرض اهلا رمضان
السويس- سيد نون
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افتتح اللواء أحمد حامد محافظ السويس معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض لتوفير السلع الغذائية المتنوعة لشعب السويس وتنظمه الغرفة التجارية المصرية بالسويس، بالتنسيق مع مديرية التموين.

وتفقد محافظ السويس ومدير أمن السويس اللواء محمد جاد، وقيادات تنفيذية المعرض، وتم الاطمئنان على توافر السابع الغذائية، وأيضا العديد من المنتجات الأخرى التى تحتاجها الأسر.

 

ويشارك أيضا فى المعرض شركات المواد الغذائية وشركات البترول والأسر المنتجة بمديرية التضأمن الاجتماعى والمدارس المنتجة بمديرية التربية والتعليم والأسر المعيلة.

 

وقال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن المعرض يقدم منتجات متنوعة بتخفيضات تصل 30% وخاصة المنتجات الغذائية.

وأشار المحافظ، إلى انه سيتم أيضا افتتاح اثنين من المعارض بمناطق سكنية أخرى فى حاجة لمعارض أهلا رمضان.

 

2-- المحافظ يتفقد المعرض
2-- المحافظ يتفقد المعرض

 

3- المعرض
3- المعرض

 

5-جميع الاعمار بالمعرض
5-جميع الاعمار بالمعرض

 

6- منتجات متنوعة
6- منتجات متنوعة

 

3- المعرض (1)
3- المعرض (1)

 

1- المحافظ يفتتح المعرض (1)
1- المحافظ يفتتح المعرض (1)

 

 
 

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