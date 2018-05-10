صور.. محافظ جنوب سيناء ونيفين جامع يسلمان عقود 39 سيارة لشباب المحافظة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

سلمت الدكتورة نيفين جامع رئيس المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، يرافقها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس محمود محرز مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات على مستوى الجمهورية، واللواء محمود عيسى السكرتير العام لجنوب سيناء ونواب البرلمان غريب حسان ونور سلامة 30 تاكسى عداد و9 سيارات نقل لشباب جنوب سيناء، وتم تسليم الشباب العقود والمفاتيح الخاص بالسيارات.

يأتى ذلك ضمن مشروع "مشروعك": لتوفير فرص عمل لشباب جنوب سيناء لفتح مجالات العمل بناء على توجيهات القيادة السياسية بضرورة فتح فرص عمل للشباب من خلال قروض ميسرة.

وقال الدكتورة نيفين جامع، إن ما تم تسليمه اليوم مرحلة أولى لشباب جنوب سيناء، وإن هناك مفاجأت عديدة سيتم الإعلان عنها قريبا لأبناء جنوب سيناء.

وأكدت أن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغيرة يبذل قصارى جهده فى جميع محافظة مصر لمساعدة الشباب على تحقيق أحلامهم وإقامة عدة مشروعات لهم من أجل تحقيق ذاتهم وأهدافهم وفتح بيوت ومصدر رزق جديد لهم، ونوهت جامع إلى أن الجهاز مستعد لتقديم التمويل اللازم والمساهمة فى عمل مشروعات بكل مدن جنوب سيناء.

وقدم فودة الشكر للجهاز لتوفيره فرص العمل اللائقة لشباب وأبناء جنوب سيناء من خلال مشروعات حقيقة، وأكد أن هذه بداية لمشروعات كبيرة وعديدة بالمحافظة يقيمها الجهاز وهناك مشروعات يقدمها وعلى سبيل المثال 40 مليون جنيه للبنية الأساسية لبعض المشروعات و400 ألف جنيه لتوصيل المياه لوادى ميعر.



تسليم عقود السيارات بجنوب سيناء



تسليم عقود السيارات بجنوب سيناء



تسليم عقود السيارات بجنوب سيناء