video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ جنوب سيناء ونيفين جامع يسلمان عقود 39 سيارة لشباب المحافظة

الخميس، 10 مايو 2018 04:29 م
صور.. محافظ جنوب سيناء ونيفين جامع يسلمان عقود 39 سيارة لشباب المحافظة تسليم عقود السيارات بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

سلمت الدكتورة نيفين جامع رئيس المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، يرافقها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس محمود محرز مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات على مستوى الجمهورية، واللواء محمود عيسى السكرتير العام لجنوب سيناء ونواب البرلمان غريب حسان ونور سلامة 30 تاكسى عداد و9 سيارات نقل لشباب جنوب سيناء، وتم تسليم الشباب العقود والمفاتيح الخاص بالسيارات.

يأتى ذلك ضمن مشروع "مشروعك": لتوفير فرص عمل لشباب جنوب سيناء لفتح مجالات العمل بناء على توجيهات القيادة السياسية بضرورة فتح فرص عمل للشباب من خلال قروض ميسرة.

وقال الدكتورة نيفين جامع، إن ما تم تسليمه اليوم مرحلة أولى لشباب جنوب سيناء، وإن هناك مفاجأت عديدة سيتم الإعلان عنها قريبا لأبناء جنوب سيناء.

وأكدت أن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغيرة يبذل قصارى جهده فى جميع محافظة مصر لمساعدة الشباب على تحقيق أحلامهم وإقامة عدة مشروعات لهم من أجل تحقيق ذاتهم وأهدافهم وفتح بيوت ومصدر رزق جديد لهم، ونوهت جامع إلى أن الجهاز مستعد لتقديم التمويل اللازم والمساهمة فى عمل مشروعات بكل مدن جنوب سيناء.

وقدم فودة الشكر للجهاز لتوفيره فرص العمل اللائقة لشباب وأبناء جنوب سيناء من خلال مشروعات حقيقة، وأكد أن هذه بداية لمشروعات كبيرة وعديدة بالمحافظة يقيمها الجهاز وهناك مشروعات يقدمها وعلى سبيل المثال 40 مليون جنيه للبنية الأساسية لبعض المشروعات و400 ألف جنيه لتوصيل المياه لوادى ميعر.

تسليم عقود السيارات بجنوب سيناء (1)
تسليم عقود السيارات بجنوب سيناء 
تسليم عقود السيارات بجنوب سيناء (2)
تسليم عقود السيارات بجنوب سيناء 
تسليم عقود السيارات بجنوب سيناء (3)
تسليم عقود السيارات بجنوب سيناء 
تسليم عقود السيارات بجنوب سيناء (4)
تسليم عقود السيارات بجنوب سيناء 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان بطور سيناء

رئيس جهاز المشروعات الصغيرة تفتتح مؤتمر " بأيدينا نصنع المستقبل" بجنوب سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار مدينة طور سيناء




لا تفوتك
البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة