صور.. محافظ بنى سويف يتفقد إنشاءات كوبري الميمون العلوى

بنى سويف أيمن لطفى وهانى فتحى

تفقد اليوم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف برفقة ،بدوى النويشى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل بدائرة الواسطى ، انشاءات كوبري الميمون العلوى ،بمركز الواسطى شمال المحافظة .

وأكد النويشى ـن طول الكوبرى يبلغ 830 مترا، وتنفذه شركة المقاولات المصرية بإشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى بتكلفة 62 مليونا و283 ألفا و 305 جنيهات، لافتا إلى أن الشركة لم تلتزم بالموعد المحدد لإنهاء الاعمال وفقا للتعاقد المبرم الذى يشمل بدء أعمال إنشاء الكوبرى 20 ديسمبر 2015 لتنتهى فى 20 ديسمبر 2017 ، فضلا عن بطء أعمال ومعدلات تنفيذ الكوبرى، .

وطالب النويشى بسرعة إنهاء أعمال كوبرى الميمون، والذى يسهم فى حل مشكلة التكدس المرورى والحوادث المتكررة بمدخل قرية الميمون ومزلقان السكة الحديد.

ومن جانبه أكد محافظ بنى سويف على تواصله هاتفياُ مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل وطالبه بسرعة الإنتهاء من إنشاء الكوبري مشيرا إلى أن وزير النقل وعد بانهاء الأزمة المالية لإعتمادات المشروع ، وحث الشركة المنفذة على إنهاء أعمال الإنشاءات

ورافق المحافظ ونائب حزب مستقبل وطن خلال تفقدهما أعمال إنشاءات الكوبرى كلا من كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ونائبه ايمان مراد ، ومصطفى حسن رئيس الوحدة المحلية بالميمون ومهندسي الشركة القائمة على تنفيذ أعمال الكوبري ، ومحمد الصباغ المدير التنفيذي لإئتلاف دعم مصر بالواسطى.

كما تفقد عددا من المشروعات في قطاعي التعليم والطرق بإعتمادات تصل إلى 72 مليون جنيه وتخدم حوالي 10قرى تعدادها يزيد عن 120 ألف نسمة ، بمركز ومدينة الواسطى شمال المحافظة .

و بدأ المحافظ جولته برفقة نائبى الدائرةبدوي النويشي ، وعصام خلاف ،والمحاسب كمال عبدالتواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى وعدد من التنفيذيين المعنيين ، بافتتاح مدرسة قمن العروس الثانوية بنين بتكلفة 3 مليون و150 ألف جنيه ،وتتكون من 5 طوابق تضم 12 فصلاً دراسيا وغرف للمعامل والأنشطة ، ،حيث تمثل المدرسة إضافة جديدة لمنظومة التعليم في المرحلة الثانوية بالمجلس القروي لقمن العروس وتوابعه ، و يعتبر المبنى الجديد إضافة جديدة لمدرسة قمن العروس الثانوية المشتركة التي تم إنشاؤها عام 1984، لتصبح مدرستين احداهما للبنين والأخرى للبنات

كما افتتح المحافظ ومرافقوه أيضا أعمال تطوير طريق بني غنيم ـقمن العروس بطول 2.4 كم بتكلفة 3 مليون و300 ألف جنيه ضمن خطة المديرية لنشاط الرصف للعام المالي 2017/2108،حيث تمت توسعة الطريق وتأهيله وإعادة رصفه ليصبح متوسط عرضه 7.5 أمتار ويخدم 40 ألف نسمة بطريقة مباشرة .

وافتتح محافظ بنى سويف مدرسة العبور الإبتدائية بقرية ميدوم والتي تكلف إنشاؤها 3 مليون و700 ألف ،وتتكون من دور أرضي و4 علوي وتضم 9 فصول دراسية و8 قاعات رياض أطفال، وعدد 4 معامل بخلاف غرفة الأنشطة والغرف الإدارية ، حيث تستوعب المدرسة أكثر من 650 طفلاً في مرحلتي رياض الأطفال والإبتدائية

من ناحية أخرى نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف بالاشتراك مع قوة امنية من مديرية امن بنى سويف ، حملة مكبرة لازالة الاشغالات بوسط مدينة ببا جنوب المحافظة تمكنت خلالها من ازالة 550 حالة اشغالات .

شملت الاشغالات التى تمت ازالتها 57 باعة جائلين ، 98 كرسي و ترابيزة ، 151 لافتات اعلانية مخالفة ، 111 تندة ، 12 كشك ظن 12 سيب جزارة ، 33 موازين ،50 عربة يد ، 18 درج سلالم .

شارك فى الحملة احمد محمد دسوقي رئيس المركز، خالد شوقي عبد الوهاب نائب رئيس المركز،مدحت صلاح محمد نائب رئيس المركز، اللواء محمد طاهر مساعد مدير الامن،المقدم سلامة عثمان سلامة مامور مركز شرطة ببا، الرائد محمد فايد نائب مأمور مركز شرطة ببا،الرائد رامي كامل محمد رئيس مباحث شرطة المرافق، النقيب مصطفي احمد شرطة مرافق بني سويف



المحافظ والنويشي يتفقدان انشاءات كوبرى الميمون



المحافظ والنويشي خلال متابعة اعمال انشاء الكوبرى



المحافظ يتحدث الى مهندس التنفيذ بالشركة