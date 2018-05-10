صور .. محافظ السويس يفتتح معرض أهلا رمضان وتخفيضات 30% لجميع السلع

السويس- سيد نون

افتتح اللواء أحمد حامد محافظ السويس معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض لتوفير السلع الغذائية المتنوعة لشعب السويس وتنظمه الغرفة التجارية المصرية بالسويس، بالتنسيق مع مديرية التموين.

وتفقد محافظ السويس ومدير أمن السويس اللواء محمد جاد، وقيادات تنفيذية المعرض، وتم الاطمئنان على توافر السابع الغذائية، وأيضا العديد من المنتجات الأخرى التى تحتاجها الأسر.

ويشارك أيضا فى المعرض شركات المواد الغذائية وشركات البترول والأسر المنتجة بمديرية التضأمن الاجتماعى والمدارس المنتجة بمديرية التربية والتعليم والأسر المعيلة.

وقال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن المعرض يقدم منتجات متنوعة بتخفيضات تصل 30% وخاصة المنتجات الغذائية.

وأشار المحافظ، إلى انه سيتم أيضا افتتاح اثنين من المعارض بمناطق سكنية أخرى فى حاجة لمعارض أهلا رمضان.



2-- المحافظ يتفقد المعرض



3- المعرض



5-جميع الاعمار بالمعرض



6- منتجات متنوعة



3- المعرض (1)