صور.. سوريا تعلن طرد "الإرهابيين" من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق

(أ ش أ)

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) ، اليوم الخميس ، أن بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق أصبحت خالية من الإرهاب، وذلك مع الانتهاء من إخراج آخر دفعة من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم إلى شمال سوريا.

وأضافت (سانا) أن وحدات من قوى الأمن الداخلى السورى تستعد للدخول إلى البلدات الثلاث بعد إخراج آخر دفعة من الإرهابيين وعائلاتهم ، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من إخراجهم ستبدأ عملية تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين.



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دبابات الجيش السوري