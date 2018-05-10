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الخميس، 10 مايو 2018 06:49 م
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صور.. سكرتير عام الإسكندرية يستقبل وفدا صينيا لبحث سبل التعاون بين الجانبين

الخميس، 10 مايو 2018 06:08 م
صور.. سكرتير عام الإسكندرية يستقبل وفدا صينيا لبحث سبل التعاون بين الجانبين سكرتير الإسكندرية" يستقبل الوفد الصيني
الإسكندرية جاكلين منير
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استقبل اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام مساعد المحافظة إنابة عن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم، وفدا من مدينة ييتشانغ الصينية بحضور تشون نانشان قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، وذلك فى لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وزيادة الاستثمارات والذى يأتى فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الصينية.

 خلال اللقاء؛ رحب بسيونى بالوفد موجها لهم تحية المحافظ، وأعرب عن اعتزازه باختيار الإسكندرية لتبادل الخبرات والتعاون معها خاصة أنها عاصمة مصر الثانية وتعد واحدة من أهم محافظات الجمهورية فى مجال السياحة والاستثمار وبها أكبر ميناء بمصر، ويقام بها 40٪؜ من الصناعات المصرية ويوجد بها 55٪؜ من شركات البترول العملاقة، ويعيش بها العديد من الجاليات من الجنسيات المخلتفة، مما يؤكد على توافر المناخ الجيد للاستثمار بها، مشيرا إلى أن جميع أجهزة المحافطة تعمل جاهدة لحل كافة مشاكل المحافظة فى أسرع وقت ممكن، لكى تعود الإسكندرية لسابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وأكد على عمق العلاقات بين الإسكندرية والمدن الصينية، مشيرا إلى أنه تربطنا علاقات تآخى بين الإسكندرية وعدة مدن صينية، ونرحب بإقامة العديد من علاقات التآخى الأخرى وزيادة الاستثمار بين الجانبين، خاصة أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية بمصر استقرت فى الفترة الأخيرة، وأصبح الجو ملائما للاستثمار، وأكد أن القيادة السياسية تولى اهتماما خاصا بالاستثمار لتذليل كافة العقبات التى تواجههم خاصة مع قانون الاستثمار الجديد وخدمة الشباك الواحد التى تم تطبيقها والتى توفر الوقت والمجهود على الجميع وتساهم فى سرعة إقامة المشروعات.

 من جانبه أكد ممثلو الوفد على عمق العلاقات التى تربط الإسكندرية بمدن الصين، معربا عن سعادته بحفاوة الاستقبال، وأشار إلى أنها الزيارة الأولى للوفد من مدينة ييتشانغ والرغبة فى إقامة علاقات تآخى والتعاون وتبادل الخبرات بينها وبين الإسكندرية، خاصة أنها تعد أفضل مدينة جغرافية بمصر ونتطلع لإقامة المزيد من الاستثمار بها، موضحا أن تبادل الزيارات بين الرئيسين المصرى والصينى يشجع على ذلك.

ولفت إلى أن السبب الرئيسى لهذه الزيارة هى معرفة بيئة الاستثمار بمصر، وعرض الاستثمارات على المستثمرين بمدينة ييتشانغ، مشيرا إلى أن مدينة ييتشانغ بها مايقرب من 1500 شركة فى عدة مجالات خاصة فى مجال التكنولوجيا والمقاولات والتى تنفذ كبرى المشاريع بالعالم، معربا عن إرادته إقامة مشروعات التنمية الخضراء ومكافحة التلوث ومزيد من التعاون البيئى، وهو ما أكد على أهميته سكرتير عام المحافظة واحتياج المدينة لذلك.

 

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