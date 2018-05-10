صور .. بدء تشغيل السوق الأسبوعى لبيع المنتجات المخفضة بمركز الداخلة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، أنه تم اليوم البدء فى تشغيل السوق الأسبوعي لبيع جميع أنواع المنتجات بحى الجناين بمدينة موط ، والذى سيكون يوم الخميس من كل أسبوع .

وقال رئيس مركز الداخلة فى بيان له ، أنه تنظيم السوق بناءا على توجيهات اللواء محمد الزملوط، بإنشاء سوق أسبوعى لبيع المنتجات بمركز الداخلة مطالبا جميع المواطنين بمركز الداخلة سواء بالمدينة او القرى بعرض جميع منتجاتهم بالسوق .

وأكد رئيس المركز، على أن الوحدة المحلية لمركز الداخلة، تقدم كل أنواع الدعم لانجاح هذا السوق ، بهدف القضاء على ظاهرة غلاء الأسعار وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.