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الخميس، 10 مايو 2018 02:19 م
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صور .. بدء تشغيل السوق الأسبوعى لبيع المنتجات المخفضة بمركز الداخلة

الخميس، 10 مايو 2018 01:22 م
صور .. بدء تشغيل السوق الأسبوعى لبيع المنتجات المخفضة بمركز الداخلة السوق المخفض بالداخلة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، أنه تم اليوم البدء فى تشغيل السوق الأسبوعي لبيع جميع أنواع المنتجات بحى الجناين بمدينة موط ، والذى سيكون يوم الخميس من كل أسبوع .
 
وقال رئيس مركز الداخلة فى بيان له ، أنه تنظيم السوق بناءا على توجيهات اللواء محمد الزملوط، بإنشاء سوق أسبوعى لبيع المنتجات بمركز الداخلة مطالبا جميع المواطنين بمركز الداخلة سواء بالمدينة او القرى بعرض جميع منتجاتهم بالسوق .
 
وأكد رئيس المركز، على أن الوحدة المحلية لمركز الداخلة، تقدم كل أنواع الدعم لانجاح هذا السوق ، بهدف القضاء على ظاهرة غلاء الأسعار وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.
 
السوق المخفض بالداخلة
السوق المخفض بالداخلة

جانب من السوق
جانب من السوق

بيع المنتجات باسعار مخفضة
بيع المنتجات باسعار مخفضة

اقبال على السلع
اقبال على السلع

رئيس مركز الداخلة يوجه بدعم السوق
رئيس مركز الداخلة يوجه بدعم السوق

منتجات متنوعة
منتجات متنوعة

 


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