صور.. العاصفة الترابية تجتاح مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر

صور.. العاصفة الترابية تجتاح مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمرالخميس، 10 مايو 2018 11:47 ص
العاصفة الترابية بغارب
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تتعرض مناطق شمال محافظة البحر الأحمر، وخاصة مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة، لعاصفة محملة بالأتربة تتسبب فى انعدام الرؤية لمسافة نصف كيلو متر، مصاحبة لرياح شديدة.
وأهابت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب المواطنين بتوخى الحذر على الطرق الخارجية وعدم السفر، واستخدام الكمامة الطبية المبللة أو منديل مبلل بقليل من الماء في حالة الخروج من المنزل حتى تحول دون وصول الأتربة للجيوب الأنفية والصدر، وذلك لأن الجو المحمل بالأتربة قد يصيب الأصحاء بالحساسية والكحة الشديدة.
العاصفة الترابية بغارب
العاصفة على الطريق الخارجية
العاصفة بغارب
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