صور.. الأهالى يقبلون على الشراء من معرض أهلا رمضان بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

تسابق المئات من أهالى مدينة العريش لشراء احتياجاتهم من معرض أهلا رمضان الذى افتتحه ظهر اليوم، الخميس، اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء وسط المدينة.

وشهد المعرض إقبال الأهالى على شراء اللحوم التى تراوحت أسعارها مابين 80 إلى 105 جنيهات للكيلو، وشراء التمور وكافة احتياجاتهم لشهر رمضان من أصناف متعددة توفرت فى المعرض.

"اليوم السابع" تجول فى المعرض، الذى توافدت عليه أسر من مختلف انحاء المدينة، بينهم " محمد يسرى وزوجته سارة"، والذين أكدا أنهم فضلا الذهاب للمعرض بعد افتتاحه لشراء اصناف خاصة بالحلويات والمكسرات، والتمور، ووجدا اسعار مناسبة يأملا أن تتبقى ولا يرفعها التجار بمجرد انتهاء اليوم الأول.

أضاف "سليمان حسن" من أهالى مدينة العريش، أنه اشترى زيوت وسمن بلدى وصناعى، وسكر، ووجد الأسعار فى متناول الجميع.

وقال "شاكر عبدالسلام"، من سكان حى الضاحية، إنهم يأملون أن تقام معراض مصغرة فى الأحياء المختلفة مثل حى الضاحية والعبور والمساعيد التابعة لمدينة العريش، ليتمكن الأهالى من الشراء دون التنقل إليها.

من جانبه قال عبدالله قنديل بدوى رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء لـ " اليوم السابع"، أنه تم توفير 30 باكية عرض، تضم 60 عارضا من تجار مختلفين، وفرت الغرفة التجارية لهم الشادر، والمكان مجانا، وتساهم فى التيسير لوصول البضائع اليهم من خارج المحافظة بعد التنسيقات اللازمة مع الجهات ذات الأختصاص.

اضاف أن المعرض مفتوح امام الجمهور ومتاح فى اى وقت، وجميع الأصناف متوفرة، ولن يتوقف ضخها يوميا.

وفى نظرة على الأسعار التى تباع بها الأصناف المختلفة داخل المعرض قال فتحى راشد وكيل وزارة التموين، أن دورهم رقابى على الأسعار المعلنة، والتزام التجار بها، موضحا أن بعض التجار خفض الأسعار لأقل منها.

واوضح أن من بين ماهو متوفر لحوم تباع من 80 إلى 105 للكيلو عجالى واغنام، فضلا عن الطيور، كما تباع الخضروات بسعر بسيط جدا منها البطاطس 3 جنيهات، والموز 8 جنيهاتـ،والفلفل 5 جنيهات، والخوخ السناوى 250 قرشا، والبامية 12 جنيها، والارز باسعار مابين 7 إلى 9 جنيهات، والفول البلدى 12 جنيها، والفاصوليا 20 جنيها، والمكرونة 3 جنيهات، والمجمدات باسعار مابين 30 إلى 35 جنيها، والتمور باسعار متنوعة بحسب اصنافها،وكذلك العصائر الطبيعية والصناعية.

اضاف مدير تموين شمال سيناء، أنه تشارك فى المعرض الجمعيات الفئوية وباسعار تنفاسية تناسب الأهالى.

وكان اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء اليوم، أعلن اليوم أنه انه افتتح معرض اهلا رمضان وسط مدينة العريش، ومعرض اهلا رمضان فى مدينة بئر العبد.

اضاف محافظ شمال سيناء فى تصريحات لـ " اليوم السابع ط على هامش افتتاحة المعرض اليوم : أن هذه المعارض تبعث برسالة اطمئنان لكل الشعب المصرى عن استقرار الأوضاع فى شمال سيناء لافتا أنه تواجد وسط مدينة العريش وتفقد وافتتح معرض اهلا رمضان وفروع معارض بيع السع ومنافذ الجمعيات، وسط احتفاء الأهالى وفرحتهم بقدوم شهر رمضان وتدبيرهم احتياجتهم المتوفرة فى هذه المعارض.

اضاف أن المعرض يقام بتنسيق كامل مع القوات المسلحة والشرطة المدنية ووزارة التموين.

واشار أن البضائع فى المعرض تباع بأسعار مدعومة لافتا أنه يتم بيع اللحوم بسعر 80 جنيها للكيلو، وتم الاتفاق على منح تخفيضات 20 % لمنتجات السلع التى توفرها الشركة القابضة للتموين.

واكد المحافظ أن الاسعار ثابته، وسيتم ضخ كميات من المعروضات بالتنسيق مع القوات المسلحة والتموين بشكل يومى.