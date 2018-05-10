سماع دوى انفجارات وتحليق مكثف للطيران الحربى فى دمشق

أ.ف.ب

سُمع دوى انفجارات ضخمة، فجر الخميس، فى العاصمة السورية، كما سُجّل تحليق كثيف لطائرات إسرائيلية، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس فى دمشق.

من جهتها اوردت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) بأن "المضادات الجوية السورية تتصدى للصواريخ الإسرائيلية وتسقطها واحدا تلو الاخر".