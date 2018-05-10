سقوط بقايا صواريخ مجهولة النوع والمصدر فى بعض المناطق اللبنانية

بيروت (أ ش أ)

أعلن الجيش اللبنانى سقوط بقايا صواريخ مجهولة النوع والمصدر نتيجة الأحداث الدائرة فى سوريا بالبقاع الغربى اللبنانى وذلك من دون وقوع إصابات .

وأشار الجيش -فى بيان اليوم الخميس- إلى أنه نتيجة لذلك توجهت دوريات من الجيش إلى البلدات المذكورة حيث باشر الخبراء العسكريون الكشف عليها لإجراء اللازم بشأنها .