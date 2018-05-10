سفير الكويت: تكريم الشيخ صباح الأحمد بالجامعة العربية

كتب مصطفى عنبر

أكد السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة، أهمية الاحتفال الذى تستضيفه جامعة الدول العربية الأحد المقبل لتكريم أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لإسهاماته العديدة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن دوره المشهود عالميا فى النواحى الإنسانية والأغاثية الذى استحق عنها تكريم الامم المتحدة كقائد للعمل الإنسانى الدولى قبل عدة سنوات.

وأوضح صالح الذويخ فى تصريحات صحفية اليوم، أن الاحتفال يقام تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط بحضور لفيف من الشخصيات المصرية والكويتية والعربية ويتضمن مداخلات تتناول مسيرة الشيخ صباح الأحمد وإنجازاته فى مجال تحقيق السلم والتعاون الدولى علاوة على دوره فى تعزيز العلاقات الأخوية بين الدول العربية على مدار عقود طويلة تعامل خلالها مع عدد كبير من الملفات والقضايا المهمة ونجح فى احتواء الكثير من التحديات والأزمات التى شكلت منعطفات أساسية فى مسيرة العمل العربى المشترك.

ونوه سفير دولة الكويت بالقاهرة إلى مظاهر التكريم العديدة التى حاز عليها الشيخ صباح الأحمد والتى ثمنت دوره وعطائه فى كافة المحافل الدولية موضحا أن الكويت شهدت تحت قيادته العديد من الإنجازات والمشروعات الكبرى فى المجالات المختلفة وأصبحت محط أنظار العالم ومركز دبلوماسى وثقافى يحظى بالاحترام والتقدير من الجميع.

من ناحيته أشاد الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء بدور الشيخ صباح الاحمد فى مساندة مصر فى اللحظات الفارقة التى مرت بها وإيمانه بدورها الريادى منوها إلى مواقفه الايجابية والفعالة التى عبرت عن قناعة حقيقية بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين موضحا أن مشاركته فى حفل التكريم ينبع من قناعة راسخة باهمية العطاء الذى قدمه أمير الكويت لمصر والامتين العربية والاسلامية والذى لا يزال متواصلا وفاعلا.

وقال أن تكريم أمير الكويت فى المنظمات الدولية والعربية واختياره قائدا للعمل الإنسانى ورجل السلام هو تقدير صادف أهله لأن بصماته واضحة على كافة الأصعدة وإسهاماته مشهودة فى كافة ميادين التعاون والعطاء منذ أن كان وزير للخارجية ويشهد له الجميع بالحكمة والرشد وبعد النظر كما استطاع أن يجعل لبلاده مكانة متميزة ومرموقة بين دول العالم مشيرا إلى انه طبع سياسة الكويت بالتسامح والاعتدال والقدرة على الإنجاز ما جعله يحظى باحترام وتقدير كبيرين.

على صعيد متصل أكدت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الاعلام السابقة حرصها على المشاركة فى الاحتفال، ونوهت إلى لقاء جمعها بالشيخ صباح الأحمد منذ سنوات وتعرفت إليه عن قرب حيث عبر عن محبته الشديدة لمصر التى وصفها بانها عمود الخيمة العربية ويؤمن بدورها المحورى ويقدر عطائها وتضحياتها فى سبيل القضايا العربية.

وأضافت أن الشيخ صباح الأحمد يتميز بشخصيته الفذة القادرة على مواجهة التحديات والتفاعل الإيجابى مع الأزمات وهو ما مكنه من تجاوز العديد من المواقف التى برهنت على امتلاكه صفات القائد الملهم والمهموم بقضايا وطنه وامته مؤكدة أن من يمتلك مثل هذه الصفات يستحق كل مظاهر التقدير والتكريم إقليميا ودوليا.

يذكر أن الاحتفال يقام بمبادرة من معهد المرأة للتنمية والسلام.