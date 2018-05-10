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الخميس، 10 مايو 2018 12:37 م
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رئيس جهاز المشروعات الصغيرة تفتتح مؤتمر " بأيدينا نصنع المستقبل" بجنوب سيناء

الخميس، 10 مايو 2018 12:27 م
رئيس جهاز المشروعات الصغيرة تفتتح مؤتمر " بأيدينا نصنع المستقبل" بجنوب سيناء جانب من المؤتمر
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ونفين جامع الرئيس التنفيذى المشروعات المتوسطة والصغيرة ، فعاليات مؤتمرالشباب الذى يقام تحت عنوان" بأيدينا نصنع المستقبل" .

وأكدت نفين جامع ، حرص جهاز تنمية المشروعات على تشجيع الشباب بالمحافظة ، للبدء فى اقامة مشروعاتهم ، وتوفير فرص عمل لهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية .

كما وقعت نفين جامع ومحافظ جنوب سيناء ،عقد مشروع تحسين مياه الشرب بتجمع وادى معية وقرية الوادى بطور سيناء ، بإجمالى تمويل 440 ألف جنيه ، منهم 400 ألف جنيه مقدمة من جهاز تنمية المشروعات ،من خلال اتفاقية مبادلة الديون الالمانية ،والباقى مساهمة محلية من المحافظة.

 ويهدف المشروع الى مد شباكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بطول 2026 كليو متر، ليخدم مناطق بتجمع وادى معير وقرية الوداى بطور سيناء بحيث يتيح ما يقرب من 700 فرصة عمل .

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