حملات مكثفة للتفتيش الصيدلى بالشرقية وضبط أكثر من 10 آلاف قرص أدوية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية شنت حملة برئاسة محمد عبد الحى، مدير الإدارة وعضوية المفتشين الدكتور عمر عبد الله، والدكتور أحمد كرم الدين، والدكتورة يسرا محمد، والدكتورة نهى عبد الحميد، والدكتورة غادة مصطفى، والدكتورة رغدة الناجى، والدكتور محمود والى، والدكتور بشير محمد على بعض المخازن الدوائية والصيدليات بمدينة الزقازيق والصالحية وأبو حماد أبو كبير والحسينية بالتعاون مع العميد وليد عودة مدير مباحث التموين بالشرقى.

وأضاف هشام شوقى لـ"اليوم السابع" أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد (1850) قرص ترامادول (أدوية مخدرات غير مسجلة وغير مصرح بتداولها). وعدد (1720) قرص أدوية جدول ثان مؤثر على الحالة النفسية بدون فواتير.و (1700) قرص أدوية جنسية متنوعه مجهولة المصدر غير مصرح بتداولها.وعدد (2000) قرص عينات طبية متنوعة معدة للبيع محظور بيعها.وعدد (٣٠٠٠) قرص ميكروسيبت (أقراص منع الحمل) خاص بوزارة الصحة والسكان محظور تداوله وبيعه بالصيدليات. وعدد (50) علبة بخور ناموس غير مصرح بتداولها ومجهول المصدر.

كما تم ضبط عدد (900) قرص من الأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع.

وعدد (195) أمبول نالوفين (جدول أول أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير) وعدد (700) قرص أصناف متنوعة خاص بوزارة الصحة والسكان محظور تداولها وبيعها بالصيدليات.

كما تم ضبط عدد (21) علبة لبن مدعم خاص بوزارة الصحة والسكان محظور تداولها وبيعها بالصيدليات.

وعدد (50) واقى ذكرى (وسائل منع الحمل) خاص بوزارة الصحة والسكان ومحظور تداولها وبيعها.

وعدد (40) فيال أنسولين خاص بوزارة الصحة والسكان ومحظور بيعها.وعدد (400) فيال مضاد حيوى عينات طبية معدة للبيع.

وعدد (32) فيال إينوكسرت (صادر به منشور غش تجارى).

وتم تحريز دفتر أدوية مؤثرة على الحالة النفسية لوجود تلاعب به، وتلاعب أيضاً فى حصة أمبولات النالوفين وصرفها وبيعها للسوق السوداء وهى جدول أول أدوية مؤثرة على الحالة النفسية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم تنفيذ قرارات الغلق الإدارى لعدد (5) صيدليات وتم تحرير محاضر أرقام (22865) لسنة 2018 جنح أبو كبير وتم القبض على صاحب الصيدلية، رقم (5021) لسنة 2018، (5022) لسنة 2018، (5023) لسنة 2018.

وأوضح وكيل الوزارة أن حملات التفتيش الصيدلى المكثفة مستمرة الفترة القادمة لملاحقة وضبط أى منشآت دوائية مخالفة تقوم سواء بالتصنيع أو تجارة الأدوية حفاظاً على حياة المواطنين بمحافظة الشرقية.