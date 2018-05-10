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الخميس، 10 مايو 2018 03:53 م
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جامعة جنوب الوادى تنهى استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

الخميس، 10 مايو 2018 03:49 م
جامعة جنوب الوادى تنهى استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى
قنا - هند المغربى
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أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي ، علي انتهاء الجامعة من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017 / 2018 ، حيث يؤدى حوالى 50639 طالب وطالبة الامتحانات في 23 كلية ومعهدًا.

وأصدر رئيس الجامعة ، تعليمات بضرورة توفير كل وسائل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات مع تواجد اللجان الطبية في مختلف لجان الامتحانات لمتابعة الحالات المرضية أثناء الامتحانات وتجهيز سيارات إسعاف للحالات الحرجة ، مع إقامة لجان خاصة للحالات التي تتطلب ذلك.
 
وشدد رئيس الجامعة ، على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس في أيام الامتحانات بكلياتهم والتصحيح داخل الكلية فور انتهاء امتحان المادة وعدم السفر أثناء الامتحانات لأي سبب مع تواجدهم بصفة مستمرة داخل اللجان لتوضيح وتصحيح أي أخطاء أو غموض في الامتحانات بالإضافة إلى مشاركتهم في أعمال الكنترولات والبدء في تصحيح ورصد الدرجات عقب الامتحانات مباشرة .
 
وأصدر رئيس الجامعة ، تعليمات بحظر اصطحاب المحمول مع الطلاب أثناء الامتحانات بالإضافة لعدم التدخين وعلى ضرورة أن تكون الأسئلة من المقررات الدراسية مع مراعاة الوقت المحدد للإجابة.
 
وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أنه تم التأكد من جاهزية لجان الامتحانات ومراعاة ارتفاع درجة حرارة الجو بتوفير المياه الباردة ووسائل التهوية نظرا لارتفاع  درجة الحرارة ، وتقديم كافة الخدمات التى يحتاجها الطلاب والعمل على تذليل كافة المعوقات التى قد تعوق من سير العملية التعليمية .
 
 
 
 
 

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