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الخميس، 10 مايو 2018 12:40 م
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توافد عشرات العراقيين على انتخابات البرلمان العراقى بالإسكندرية

الخميس، 10 مايو 2018 12:41 م
توافد عشرات العراقيين على انتخابات البرلمان العراقى بالإسكندرية جانب من الانتخابات
الاسكندرية - هناء أبو العز
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توافد العشرات من أبناء الجالية العراقية بالإسكندرية، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة بالانتخابات البرلمانية العراقية بنادى الأطباء.
 
وحرص طلبة الأكاديمية العربية للنقل البحرى والتكنولوجيا، على المشاركة بالانتخابات، والذى وصل عددهم إلى 97 طالبا، والتى قامت الأكاديمية بتوفير الدعم لنقلهم إلى المقار الانتخابية وعودتهم.
 
وقال حسين غني كريم منسق مركز انتخابات الإسكندرية للجالية العراقية، إنه تم الاستعداد للانتخابات قبل أسبوعين من إقامتها، كما تم توفير الحبر الفسفورى وبطاقات الاقتراع باللجان، فضلا عن الدعم اللوجيستى الذى تم توفيره لأبناء الجالية بالمحافظات المجاورة لنقلهم إلى المقر الانتخابى وعودتهم، مشيرا إلى أن فترة الانتخابات ثلاثة أيام، يومان منهم تكون عملية الاقتراع من الساعة السابعة صباحا وحتى السادسة مساءا وفى اليوم الثالث والأخير سيتم عملية الفرز، وإرسال النتائج للمفوضية العامة للانتخابات بالقاهرة.
 
وأضاف كريم، بأن هناك حث كبير من أبناء الجالية العراقية على المشاركة، وذلك ما يظهر من خلال توافدهم على اللجان للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى تكوين البرلمان العراقى، حيث يقوم الناخب باختيار الحزب الذى يريد ترشحه فى اقتراع سرى، ثم يقوم بوضع بطاقة ترشحه بصندوق الاقتراع وغمس يده بالحبر الفسفورى.
 
 
IMG-20180510-WA0000
جانب من الانتخاب 
 
IMG-20180510-WA0001
جانب من الانتخابات 
 
 

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