"تنفيذي المحلة" يوافق علي إنشاء مدرسة ثانوى بالمعتمدية

الغربية - مصطفى عادل

عقد المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى، وبحضور المهندس محمد الشرقاوى ومحمد صلاح وحمدى صديق نواب رئيس مدينة المحلة، اجتماع المجلس التنفيذى بقاعة الاجتماعات برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى.

تم استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2017-2018 ، ومتابعة تنفيذها ، وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 11ط ، 16 س بالقطعة رقم 9 بحوض منقورى رقم 10 زمام قرية المعتمدية لإقامة مدرسه ثانوى عليها.

كما وافق المجلس التنفيذى على إطلاق اسم الشهيد نقيب مهندس وليد عاطف صديق على مدرسة تجريبية المعلمين بجوار إدارة غرب المحلة التعليمية.

وفى نهاية الاجتماع، تمت الموافقة على قرار المجلس التنفيذى لقرية محلة أبو على والخاص بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها392م ٢ بالقطعة رقم 9 بحوض الغمرى رقم 4 زمام محلة أبو على لإقامة منافع لملعب نادى محلة ابو على الرياضى "غرفة خلع ملابس – حمامات".