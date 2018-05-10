"تنفيذى المحلة" يوافق إقامة مدرسة ثانوى على مساحة 11 قيراطا بالمعتمدية

الغربية - مصطفى عادل

عقد المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وبحضور المهندس محمد الشرقاوى ومحمد صلاح وحمدى صديق نواب رئيس مدينة المحلة اجتماع المجلس التنفيذى بقاعه الاجتماعات برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى.

واستعراض الاجتماعات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2017/2018 عن الفترة من 2017/7/1 وحتى 2018/5/7 ومتابعة تنفيذها، وخلال الاجتماع تم الموافقة على تخصيص قطعه أرض املاك دوله مساحتها 11 قيراطا 160 سهما بالقطعة رقم 9 بحوض منقورى رقم 10 زمام قرية المعتمدية لإقامة مدرسه ثانوى عليها.

كما وافق المجلس التنفيذى، على إطلاق اسم الشهيد نقيب مهندس وليد عاطف صديق على مدرسة تجريبية المعلمين بجوار إدارة غرب المحلة التعليمية.

وفى نهاية الاجتماع، تم الموافقة على قرار المجلس التنفيذى لقرية محلة ابو على، والخاص بتخصيص قطعه ارض املاك دوله مساحتها 392 مترا بالقطعة رقم 9 بحوض الغمرى رقم 4 زمام محلة أبو على لإقامة منافع لملعب نادى محلة أبو على الرياضى ( غرفة خلع ملابس – حمامات).