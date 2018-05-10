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تكريم رئيس جامعة أسوان وعميد هندسة الطاقة ضمن أفضل مائة شخصية عربية

الخميس، 10 مايو 2018 06:17 م
تكريم رئيس جامعة أسوان وعميد هندسة الطاقة ضمن أفضل مائة شخصية عربية احتفال اتحاد رواد الأعمال العرب
أسوان – صلاح المسن
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شارك رئيس جامعة أسوان وعميد كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان فى احتفالية رواد الأعمال العرب.

بدأت اليوم فعاليات احتفال اتحاد رواد الأعمال العرب لتكريم أفضل مائة شخصية على مستوى الوطن العربى الذى أقيم تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال المصريين والعرب ونجوم الفن وعدد من رؤساء الجامعات العربية والمصرية.

وأشارت جامعة أسوان أنه، من أبرز المكرمين الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور عادل زين الدين عميد كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان وشهد الحفل العديد من نجوم الإعلام والفن والشخصيات العربية.

كما وجه رئيس جامعة أسوان التحية للقائمين على تنظيم هذا الحفل، واتحاد رواد الأعمال العرب لاختياره ضمن أفضل مائة شخصية على مستوى الوطن العربى.

فيما أكد رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، على أهمية المشاركة المجتمعية وتفاعل الجامعات مع البيئة المحيطة لتحقيق استثمار حقيقى يعمل على رفاهية الشعوب بالارتكاز على البحث العلمى والعمل والتطبيق والتعاون مع المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال لتنفيذ مشروعات شباب الخريجين من الجامعات لتحقيق وحدة اقتصادية تعود بالنفع على المواطن العربى.

وأضاف الدكتور عادل زين عميد كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان، أن جامعة أسوان تشارك فى هذا الكرنفال العلمى والاقتصادى والاستثمارى وسط هذه الأجواء السعيدة من الحضور ويسعده اختياره ضمن أفضل مائة شخصية على مستوى الوطن العربى مع اختيار رئيس جامعة أسوان وهذا يدل على أن جامعة أسوان محط أنظار العالم العربى بما حققته من إنجازات فعلية على أرض الواقع.

تكريم رئيس جامعة أسوان والدكتور عادل زين ضمن أفضل مائة شخصية عربية  (2)
 

 

تكريم رئيس جامعة أسوان والدكتور عادل زين ضمن أفضل مائة شخصية عربية  (5)
 

 

تكريم رئيس جامعة أسوان والدكتور عادل زين ضمن أفضل مائة شخصية عربية  (1)

 


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