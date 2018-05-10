تكريم أوائل مسابقة التعليم الفنى بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

قامت آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم، وبرعاية عادل عبد الوارث مدير عام إدارة التعليم الفنى بالمديرية الطلاب المشاركين بمسابقة أوائل الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالتعليم الفنى الفندقى من مدرسة إسكندرية الفندقية المتقدمة بحضور أمل حسان منسق عام الأنشطة والتطوير للتعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم.



وأكدت آمال عبد الظاهر فى كلمتها لطلاب التعليم الفنى إن السياحة هى المستقبل ويجب على طالب التعليم الفنى أن يستمر فى التعلم ولا تتوقف مسيرتهم العلمية حتى يلتحقوا بالجامعات من أجل رقى الوطن.