تفيذ 258 مشروعا فى سوهاج بتكلفة 10 مليار و263 مليون جنيه

سوهاج - محمود مقبول

أربعة سنوات هى الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدلفتاح السيسى رئيسا للجمهورية هذه المدة شهدت محافظة سوهاج نظرة مختلفة تماما من قبل القيادة السياسية، فبعد أن كانت المحافظة مهمشة دخلت بؤرة التطوير والتغير وذلك من خلال عددا من المشروعات التنموية وخاصة في البنية التحتية والتى تم إفتتاحها الرئيس بنفسه أو تنتظر قدوم الرئيس مرة أخرى لأرض المحافظة لإفتتاحها.

حيث تم تنفيذ 258 مشروع على أرض محافظة سوهاج بتكلفة استثمارية وصلت إلى 10 مليار و263 مليون جنيه ، تضمنت مشروعات تطوير العشوائيات بتكلفة 618 مليون جنيه و17 مشروع للطرق والكبارى بتكلفة 2 مليار و180 مليون جنيه و30 مشروع فى قطاع مياه الشرب بتكلفة مليار و871 مليون جنيه و51 مشروع صرف صحى بتكلفة مليار و480 مليون جنيه و110 مشروع فى قطاع الابنية التعليمية والمدارس بتكلفة 491 مليون جنيه و10 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 66.67 مليون جنيه و21 مشروع بقطاع الرى بتكلفة 167.90 مليون جنيه و12 مشروع بقطاع الطب البيطرى بتكلفة 25 مليون جنيه ومشروعين بقطاع الكهرباء بتكلفة مليار و523 مليون جنيه و5 مشروعات بقطاع التضامن الاجتماعى بتكلفة 2.6 مليون جنيه و13 مشروع بقطاع الصحة بتكلفة مليار و458 ميلون جنيه ومشروع بقطاع البترول بتكلفة 220 مليون جنيه بالإضافة إلى ترقيق المناطق الصناعية بتكلفة 157.7 مليون جنيه.

اليوم السابع رصد أهم المشروعات التى تمت في الفترة الرئاسية الأولى وما يحتاج إلية المواطن السوهاجى من الرئيس عبدالفتاح السيسى في الفترة الرئاسية الثانية.

مشروعى محور كوبرى جرجا على النيل وكوبرى طهطا، بسوهاج، بعد افتتاح الرئيس السيسى لهما اليوم الأحد عبر الفيديو كونفراس.

ومحور كوبرى جرجا على النيل، بطول 10 كم وبعرض 21 مترا بنظام الاتجاهين بتكلفة 497،5 مليون جنيه يمثل شريانا حيويا لمراكز جنوب المحافظة لأنه يربط محاور الطرق الرئيسية بالصعيد شرق وغرب النيل، حيث يربط طريق "القاهرة - أسوان" الزراعى شرق النيل وطريق سوهاج-البحر الاحمر، وطريق "القاهرة – أسوان" الزراعى غرب النيل.

وساهم المحور فى ربط مدينة دار السلام شرق النيل بمدينة جرجا غرب النيل وربط مدن غرب النيل بطريق "الصعيد - البحر الاحمر" مما يوفر الوقت والجهد على السائقين ويدعم عمليات التبادل التجارى والنقل بين مراكز المحافظة الجنوبية والمحافظات المجاورة.

أما مشروع كوبرى طهطا على السكة الحديد فقد تكلف 80 مليون جنيه وطوله 1214 مترا، وعرضه 16 مترا بنظام الاتجاهين، وهو من المشروعات الهامة والحيوية حيث ربط بين ساحل طهطا وطريق أسيوط - سوهاج الزراعى غرب مدينة طهطا وسوف يساهم المشروع فى تحقيق السيولة المرورية بمدينة طهطا والحد من الحوادث التى تحدث بسبب تقاطع خطوط السكة الحديد مع الطرق السطحية.

ومن مشروعات البنية التحتية إلى مشروع تطوير العشوائيات والذى تم تنفيذه على مرحلتين الأولى بناء 9 عمارات تتكون من 207 وحدات سكنية تبعد عن منطقة العشش مسافة لا تتجاوز 500 متر والتى راعت ا للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة وبلغت تكلفتها بتكلفة 35 مليون جنيه.

والمرحلة الثانية من المشروع تقع بجوار المرحلة الأولى "العمارات السكنية" التى تم الانتهاء منها، حيث تتضمن المرحلة الثانية إنشاء طريق محورى رئيسى اتجاهين بإجمالى 4 حارات لربط جميع عناصر المشروع ببعضها، وإنشاء ممشى رئيسى على نهر النيل بكامل طول الأرض وعمل أماكن تجمع ترفيهية مفتوحة كمتنفس لأهالى المنطقة والمناطق المجاورة، وكذلك إنشاء منطقة سوق السمك ومصنع الثلج ومنطقة مطاعم بجوار سوق السمك كمصدر أساسى للتشغيل وإنشاء محلات تجارية ومدرسة وخدمات عامة وملعب ومركز ثقافى واجتماعى لخدمة أهالى المنطقة.

ومن مشروعات المحاور والكبارى ومشروع تطوير المناطق العشوائية إلى مياه الشرب والتى كعادته أنتصر الرئيس عبدالفتاح السيسى لصالح الأهالى بمركز دار السلام وأصدر التعليمات بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من المحطة العملاقة على النيل بقرية أولاد سالم بمركز دار السلام كواحد من أهم المشروعات الخدمية على الإطلاق فى صعيد مصر بصفة عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة حيث تخدم المحطة 350 ألف نسمة من إجمالى 390 ألف نسمة هم إجمالى أهالى مركز ومدينة دار السلام وبلغت التكلفة الإجمالية للمحطة 255 مليون جنية وأفتتحها الرئيس ضمن مشروعات مياه الشرب عبر الفيديو كونفرنس وهذه المحطة أعادت الحياة من جديد لقرى ومركز دار السلام جنوب شرقى المحافظة وبدلا ما أن كانوا يشربوا المياه الجوفية عن طريق الطلبمات الحبشية أصبحوا الأن يشربون مياه معقمه ومكرره من النيل.

أما في مشروعات الإسكان الإجتماعى حيث أفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى 95 عمارة سكنية بواقع 2280 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي ضمن 138 عمارة إسكان اجتماعي، بتكلفة 280 مليون جنيه، والوحدات تم تسليمها للأهالي شاملة المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي وتليفونات، و يجري التعاقد الأن مع شركة الغاز الطبيعي لتوصيل الغاز للوحدات السكنية، وتلك الوحدات تم الإعلان عنها واختيار المستفيدين بنظام القرعة.

وفى مشروعات الطرق أفتتح الرئيس أيضا مشروع ازدواج طريق سوهاج - قنا الصحراوى الغربي بطول 140كم وتكلفة 350 مليون جنيه.

ومن أبرز الأشياء التى تؤكد أن سوهاج في قبل وعقل الرئيس فقد حصلت المحافظة على 280 مليون دولار من قرض البنك وسوف يتم صرفها فى عمل تكتلات اقتصادية وصناعية واستثمار وصرف صحى وطرق والتى بدأت تظهر الثمار في تلك المشروعات بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وبالرغم من تلك الإنجازات والمشروعات الكبرى العملاقة التى شعر المواطن بمردودها عليه بشكلا كبير مازال المواطن السوهاجى يطمع في الكثير والكثير شباب الجامعة بمحافظة سوهاج وهى فئية كبيرة وموجودة بكل بيت وقرية ومركز تعكس بشكلا كبير مدى إحتياج المجتمع من القيادة السياسية حيث أكد الجميع موجهين رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسى مطالبينه بضرورة توفير فرص عمل للشباب في الفترة المقبلة وأن توضع سوهاج على الخريطة السياحية لما تحويه من كنوزا اثرية لا مثيل لها حتى بمحافظتى الأقصر وأسوان ومن أهم تلك المناطق أبيدوس بالبلينا وأخميم بأخميم والديرين الأحمر والأبيض والمساجد الإسلامية العتيقة الموجودة وهى كفيلة بأن تجعل سوهاج في المقدمة وعلى قمة الخريطة السياحية.

وطالب شباب الجامعة الرئيس بالإنتهاء من متحف سوهاج القومى الذى ظل معلقا ومغلقا لمدة وصلت 30 عام والحلم لم يتبقى عليه إلى خطوة واحدة عقب إكتمال كافة أعمال العرض المتحفى وترتيب القاعات والإنتهاء من التصميمات الخاصة به.

ومن أحلام الشباب إلى مطالبتهم بضرورة تفعيل العمل بالمناطق الصناعية الأربعة غرب جرجا غرب طهطا الكوثر الكوامل والتى تكلفت مليارات الجنيها إلا أنها متوقفه تماما عن العمل لأسباب متعددة منها قلة المرافق أة لعدم وجود أعمال ترفيق أو تعثر أصحاب المصانع في الديون وفوائدها من جراء قروض البنوك وتعثرهم في السداد وهذه المناطق الصناعية إذا تم تشغيلها سوف تخلف الاف من فرص العمل للشباب وتحول مسار المحافظة من الناحية التصنيعية.

وأنهى الشباب حديثهم بأن سوهاج بها كل المقومات لتتصدر المشهد الزراعى والصناعى وتصبح قبلة المستثمرين بها مطار دولى يتقبل رحلات من كل البلدان بها طريق سوهاج البحر الأحمر الذى يصل إلى ميناء سفاجا ومينا البحر الأحمر بها شبكة طرق كبرى ممهدة تربطها بالمحافظات المجاورة وخط سكك حديدية وما ينقصها هو التفكير خارج الصندوق ووضع كل الأمكانيات تحت تصرف القيادة السياسية لتخطط لتنمية سوهاج وقبل أن ننسى سوهاج عامره بكل المواد الخام التى يحتاجها التصنيع خاصة في الأسمنت والحجر الجيرى لما تحويه من مناطق جبلية متعددة الأنواع .