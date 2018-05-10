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تحطم سيارتين وإصابة 5 مواطنين فى حوادث طرق بسبب العاصفة الترابية بالسويس

الخميس، 10 مايو 2018 10:37 ص
تحطم سيارتين وإصابة 5 مواطنين فى حوادث طرق بسبب العاصفة الترابية بالسويس عاصفة ترابية تحطم سيارة بالسويس
السويس - سيد نون
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تعرضت محافظة السويس اليوم الخميس لعاصفة رملية ورياح شديدة، تسببت فى تحطم سيارتين سقطت عليهما أحجار وأخشاب بسبب العاصفة، كما أصيب 5 مواطنين فى حوادث بطريق العين السخنة وطريق السويس – الإسماعلية.

وقال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إنه تم رفع حالة الاستعداد داخل المحافظة وأنه توجد تعليمات لرؤساء الأحياء بالتواجد فى الشارع، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة كاملة للتعامل مع الازمات ومنها العواصف والرياح كما يحدث اليوم.

من جانبه، أكد محمد رشاد، قائد مرور السويس، أن حركة السير بالطرق منتظمة تماما ولا توجد مشكلة حاليا.

 

عاصفه تحطم سيارة بالسويس
عاصفه تحطم سيارة بالسويس

 


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