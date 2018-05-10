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الخميس، 10 مايو 2018 08:20 م
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تحرير 511 مخالفة فى حملة مرورية بالغربية

الخميس، 10 مايو 2018 08:20 م
تحرير 511 مخالفة فى حملة مرورية بالغربية حملات مروريه-ارشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد أشرف مرسى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية لضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

أسفرت الحملة عن ضبط 34 سيارة بدون لوحات ورخصتى القياده والتسيير و42 دراجة نارية مخالفه بدون لوحات وتراخيص وتحرير 511 مخالفة على نموذج 125 و442 انتظار خاطئ وضبط 6 سيارات لتجاوز خط السير والتصالح فى 848 مخالفة فورية وتم تحصيل مبلغ 80650 جنيها.

قاد الحملة العقيد عبد الحميد خميس رئيس مباحث مرور الغربية وضباط المرور بأقسام المرور على مستوى المراكز والمدن وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

 


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