video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق فاعليات أسبوع النظافة بمساجد وزوايا الإسكندرية

الخميس، 10 مايو 2018 04:01 م
انطلاق فاعليات أسبوع النظافة بمساجد وزوايا الإسكندرية انطلاق فعاليات أسبوع النظافة بمساجد وزوايا الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق

أعطى الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، صباح اليوم إشارة انطلاق فعاليات أسبوع نظافة المساجد والزوايا بالمحافظة استعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

 

وقال العجمى: "تلك المبادرة تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتهيئة بيوت الله لاستقبال شهر رمضان المبارك فى أفضل صورة حتى نستطيع اغتنام تلك الأيام فى طاعة الله وسط جو مليء بالسكينة والهدوء والخشوع الربانى".

 

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية،على أن أسبوع نظافة المساجد والزوايا بالإسكندرية مستمر حتى نهاية شهر شعبان بمشاركة جميع قيادات الدعوة بالمديرية ومديرى عام الإدارات الفرعية والأئمة والدعاة والعاملين بالمديرية.

 

وأنهى العجمى حديثه بتوجيه الدعوة للشعب السكندرى بالتوجه إلى جميع مساجد وزوايا المحافظة لجعل هذا شهر رسالة حب وصفاء للنفوس ونبذ الخلافات واستثمار ذلك فى جميع مواقع العمل والإنتاج خلف قيادتنا الواعية وليكون شعارنا: "رمضان شهر العمل والعبادة".

 
IMG-20180510-WA0007
 

 

IMG-20180510-WA0008
 

 

IMG-20180510-WA0009
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

5 قرارات هامة لأوقاف الإسكندرية فى شهر رمضان .. تعرف عليها

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اوقاف الاسكندريه




لا تفوتك
البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة