انطلاق فاعليات أسبوع النظافة بمساجد وزوايا الإسكندرية

أعطى الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، صباح اليوم إشارة انطلاق فعاليات أسبوع نظافة المساجد والزوايا بالمحافظة استعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال العجمى: "تلك المبادرة تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتهيئة بيوت الله لاستقبال شهر رمضان المبارك فى أفضل صورة حتى نستطيع اغتنام تلك الأيام فى طاعة الله وسط جو مليء بالسكينة والهدوء والخشوع الربانى".

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية،على أن أسبوع نظافة المساجد والزوايا بالإسكندرية مستمر حتى نهاية شهر شعبان بمشاركة جميع قيادات الدعوة بالمديرية ومديرى عام الإدارات الفرعية والأئمة والدعاة والعاملين بالمديرية.

وأنهى العجمى حديثه بتوجيه الدعوة للشعب السكندرى بالتوجه إلى جميع مساجد وزوايا المحافظة لجعل هذا شهر رسالة حب وصفاء للنفوس ونبذ الخلافات واستثمار ذلك فى جميع مواقع العمل والإنتاج خلف قيادتنا الواعية وليكون شعارنا: "رمضان شهر العمل والعبادة".