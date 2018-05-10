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اليوم.. 10 آلاف و836 طالبا وطالبة يؤدون إمتحان الشهادة الإعدادية بورسعيد وبورفؤاد

الخميس، 10 مايو 2018 01:58 ص
اليوم.. 10 آلاف و836 طالبا وطالبة يؤدون إمتحان الشهادة الإعدادية بورسعيد وبورفؤاد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد
بورسعيد _ محمد فرج
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أكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، خلال تصريح خاص لـ اليوم السابع ، أن اليوم الخميس سوف يؤدى أمتحان الشهادة الإعدادية 10 الآف و836 طالبا وطالبة أمام 55 لجنة بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.
 
وقال نبوى إنه عقد إجتماعا مع رؤساء لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية بحضور محمد عبد الرحمن مدير عام إدارة التعليم العام وشريف عرابى مدير عام إدارة الشئون التنفيذية.
 
وأضاف أنه تم  توفير كافة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لبناء جسور قوية بين المدرسة والطالب من جهة وأولياء الأمور من جهة اخرى.
 
وتابع: بأنه أوصى على سرعة إتخاذ القرارات الصحيحة التى تصب أولا فى مصلحة الطالب وشدد على مراعاة الظروف المرضية للطلاب وإحتواء المواقف وإستخدام آعلى درجات ضبط النفس من قبل الملاحظين والتصرف مع الطلاب على أساس تربوى.
 

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