اليوم.. 10 آلاف و836 طالبا وطالبة يؤدون إمتحان الشهادة الإعدادية بورسعيد وبورفؤاد

اليوم.. 10 آلاف و836 طالبا وطالبة يؤدون إمتحان الشهادة الإعدادية بورسعيد وبورفؤادالخميس، 10 مايو 2018 01:58 ص
الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد
إضافة تعليق
أكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، خلال تصريح خاص لـ اليوم السابع ، أن اليوم الخميس سوف يؤدى أمتحان الشهادة الإعدادية 10 الآف و836 طالبا وطالبة أمام 55 لجنة بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.
وقال نبوى إنه عقد إجتماعا مع رؤساء لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية بحضور محمد عبد الرحمن مدير عام إدارة التعليم العام وشريف عرابى مدير عام إدارة الشئون التنفيذية.
وأضاف أنه تم توفير كافة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لبناء جسور قوية بين المدرسة والطالب من جهة وأولياء الأمور من جهة اخرى.
وتابع: بأنه أوصى على سرعة إتخاذ القرارات الصحيحة التى تصب أولا فى مصلحة الطالب وشدد على مراعاة الظروف المرضية للطلاب وإحتواء المواقف وإستخدام آعلى درجات ضبط النفس من قبل الملاحظين والتصرف مع الطلاب على أساس تربوى.
إضافة تعليق
مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى
صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة