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اليوم.. طب سوهاج يناقش الجديد فى أمراض الجهاز الهضمى والكبد

الخميس، 10 مايو 2018 12:39 ص
اليوم.. طب سوهاج يناقش الجديد فى أمراض الجهاز الهضمى والكبد جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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ينظم اليوم الخميس قسم أمراض الباطنة بكلية الطب البشرى بجامعة سوهاج، اللقاء العلمى السنوى السادس لوحدة الجهاز الهضمى والكبد تحت عنوان "الجديد فى أمراض الجهاز الهضمى والكبد" وذلك فى تمام العاشرة صباحا بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعى صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.

 

ومن جانبه أضاف الدكتور أحمد البغدادى رئيس قسم الباطنة بكلية الطب البشرى ورئيس المؤتمر، أنه يشارك بالمؤتمر رئيس جمعية صعيد مصر لأمراض الجهاز الهضمى والكبد، وأساتذة من جامعة أسيوط، بالإضافة إلى حضور أطباء الجهاز الهضمى والكبد من مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفيات التأمين الصحي، والمستشفيات المركزية بالمحافظة.

 

أما الدكتورة إيمان ثابت استاذ أمراض الجهاز الهضمى ومقرر المؤتمر، قالت أن المؤتمر سوف يناقش عدد من الموضوعات الهامة فى أمراض الجهاز الهضمى والكبد، منها مناقشة الإلتهاب الكبدى الفيروسى c أعراضه ومضاعفاته وعلاجه، علاج نزيف الجهاز الهضمي، الجديد فى مرض القولون العصبى وأمراض المريء، كما سوف يتضمن عرض تفاعلى لحالات مرضية وكذلك العلاج التداخلى لمرضى أورام الكبد.

 

 

 


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