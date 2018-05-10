القضاء العسكرى اللبنانى يتهم سوريين بالانتماء إلى تنظيم إرهابى

القضاء العسكرى اللبنانى يتهم سوريين بالانتماء إلى تنظيم إرهابىالخميس، 10 مايو 2018 01:42 م
الشرطة اللبنانية ـ صورة أرشيفية
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أصدر قاضى التحقيق العسكرى اللبنانى فادى صوان، اليوم الخميس، قرارين اتهاميين بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابى مسلح.
واتهم صوان فى القرار الأول سوريين اثنين "عباس ورامز برقه" بالانتماء إلى تنظيم "أحرار الشام" والمشاركة فى معركة عرسال عام 2014 سندا إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة.
كما اتهم القاضى صوان فى القرار الثانى السورى محمد محمود العتر بتهمة الانتماء إلى "داعش" والمشاركة فى معركة عرسال 2014.
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