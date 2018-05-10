video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الفلسطينيون يستعدون للجمعة السابعة لمسيرات العودة رغم التهديدات الإسرائيلية

الخميس، 10 مايو 2018 04:42 م
الفلسطينيون يستعدون للجمعة السابعة لمسيرات العودة رغم التهديدات الإسرائيلية الاشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد سياسيون ونشطاء فلسطينيون أن كل الخيارات مفتوحة أمام المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة فى ذكرى النكبة التى توافق منتصف الشهر الجارى ضمن مسيرات العودة الكبرى، مشيرين إلى أن مطالب المتظاهرين تنحصر فى حقوق طبيعية وفقًا للقوانين الدولية، وأن كل ما يخطط له الاحتلال الإسرائيلى لإرهاب المتظاهرين لن ترهبهم سواء باستخدام الرصاص أو إطلاق أسراب الأفاعى باتجاههم، أو إلقاء العشرات من الكلاب الضالة بينهم لمنعهم من الاقتراب من الجدار الحدودي، واقتحامه كما يروج الإعلام العبرى.

ودعت الهيئة الوطنية العليا المشرفة على فعاليات "مسيرة العودة" - فى بيان - الفلسطينيين إلى أن يجعلوا من يوم غد الجمعة (جمعة الإعداد والنذير) موعدا للتحضير "لمليونية العودة" يوم 14 مايو، حيث من المتوقع أن تبلغ الاحتجاجات ذروتها فى الذكرى السبعين للنكبة.

وقال عضو اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة أحمد أبو رتيمة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المسيرة بعد مرور أكثر من 6 أسابيع على انطلاقها ما تزال فى حالة زخم وتفاعل شعبي، والشباب الفلسطينى هم من يأخذون زمام المبادرة، مشيرا إلى أن هناك مشاركة من كافة قطاعات المجتمع الفلسطينى، معربا عن توقعه أن يكون هناك حضور شعبى غير مسبوق وأن يسجل الشعب الفلسطينى فى ذلك اليوم بكل طوائفه ومكوناته حضورا وتفاعلا غير مسبوق، وذلك مع اقتراب ذكرى النكبة الذى يتوافق مع الموعد المقرر لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وأيضا ذكرى مرور 70 عاما على جريمة اقتلاعنا من أرضنا المحتلة، لافتا إلى أن هذه حالة شعبية عامة ولم تعد ملكا لفصيل معين وإنما يشارك فيها كل الفلسطينيين، ونتوقع رسالة قوية وسلمية يرسلها الشعب للاحتلال فى ذلك اليوم يقول فيها إنه متمسك بحقه وإنه لا بديل عن العودة وإنه لن يرضى إلا بنيل كافة حقوقه الوطنية.

وعن مسألة اجتياز السلك الشائك، قال أبو رتيمة إن 70 % من سكان قطاع غزة هم لاجئون فلسطينيون وتقع قراهم فى داخل ما يعرف بإسرائيل حاليا، لافتا إلى أن هؤلاء اللاجئين معهم قرار دولى وهو البند رقم 11 من القرار 194 بحقهم فى العودة، مشيرا إلى أنه ومن حيث المبدأ فهذا حق اللاجئين أن يعودوا إلى ديارهم وفق ما كفلته لهم كل الأعراف والقوانين الدولية، لكن إلى الآن لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن إنما الأمر متروك للحالة الشعبية نفسها، موضحا أنه لا يوجد شخص أو هيئة معينة اتخذت قرارا بأن يكون هناك عبور، ولكننا لا نستبعد أى احتمال خاصة فى ضوء المشاهد الحادثة على الحدود وكسر الفلسطينيين حاجز الخوف واقترابهم من السلك العازل فى الأسابيع الماضية، وفى حالة إن حدث عبور فهذا حقهم كلاجئين، كونهم لا يعتدون على سيادة دولة أخرى إنما هم يطالبون بتطبيق قرار دولى مكفول لهم.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفلسطينيون يتوافدون إلى الأقصى للتصدى لدعوات المستوطنين باقتحام المسجد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين بينهم شقيق عهد التميمى

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال الذكرى الـ70 للنكبة

فلسطين

اسرائيل

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة